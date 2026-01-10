قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم القليوبية يتفقد لجان امتحانات مدرسة التجارة المتقدمة ببنها

إبراهيم الهواري

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية بمدرسة التجارة المتقدمة بمدينة بنها، لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.

تفقد لجان الامتحانات 

رافق مدير المديرية خلال الجولة محمد علي عسكر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، حيث جرى تفقد لجان الامتحانات للتأكد من توافر الأجواء الملائمة للطلاب والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.


واطمأن مصطفى عبده على مستوى الورقة الامتحانية ومدى ملاءمتها للمنهج الدراسي من خلال الاستماع إلى آراء الطلاب، مشددًا على ضرورة مطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وشدد مدير المديرية على أهمية تحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موجّهًا بضرورة التواجد المستمر للمراقبين والتعامل الفوري مع أي مشكلات تقنية أو إدارية قد تطرأ داخل اللجان.
وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات بشكل لحظي وضمان انتظامها وسلامتها.
واختتم مصطفى عبده الجولة بالإشادة بالجهود المبذولة من الهيئة التدريسية وإدارة المدرسة في تنظيم اللجان، مؤكدًا أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأشار مدير تعليم القليوبية إلى أن الجولات الميدانية تمثل الضمانة الحقيقية لتحويل التخطيط إلى واقع، مؤكدًا عدم ادخار أي جهد في توفير بيئة امتحانية هادئة ومستقرة للطلاب، قائلًا: "نجاح أبنائنا هو الهدف، وانضباط لجاننا هو السبيل".

