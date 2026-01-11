قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم الأحد 11-1-2026

محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة، وسط حالة من الترقب في السوق المحلية.

الذهب يهبط

وبلغ معدل هبوط سعر جرام الذهب بصورة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات لمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

علي مدار الأيام القلائل الماضية ارتفع سعر الذهب بمقدار 40 جنيها في المتوسط حتي بداية تعاملات مساء اليوم الأحد.

الذهب يتذبذب

فقد سعر الذهب خلال الـ 4 أسابيع السابقة، ما يقارب الـ 850 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط نحو 6015 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيها للبيع و 6902 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 6015 جنيها للبيع و 6040 جنيها للشراء.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيها للبيع و 5177 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيهات للبيع و 4026 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولارات للبيع و 4010 دولارات للشراء.

انخفاض سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمي

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعة بنحو 2.5%، بالتوازي مع صعود سعر الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 4%، في ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، على خلفية صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب بنحو 178 دولارًا للأوقية، إذ افتتحت التداولات عند مستوى 4332 دولارًا، وأغلقت عند 4510 دولارات.

وشهدت الأسعار المحلية، علاوة سعرية، مقارنة بالسعر العالمي، مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المعروض، نتيجة إغلاق عدد من محال الذهب الخام تزامنًا مع أعياد الميلاد، إلى جانب توجه التجار للتحوط، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي التي أسهمت في زيادة حدة التوترات الجيوسياسية.

وعلى مدار عام 2025، حقق الذهب في السوق المحلية مكاسب سنوية قوية بلغت نحو 56%، بزيادة تقارب 2090 جنيهًا، فيما ارتفعت الأسعار عالميًا بنسبة 65%، بما يعادل نحو 1694 دولارًا للأوقية.

تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 وعيار 21
سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

