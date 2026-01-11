قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر Thmanyah في السوبر الإسباني

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر Thmanyah في السوبر الإسباني 2026
مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر Thmanyah في السوبر الإسباني 2026
عبد الفتاح تركي

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر .. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، وخصوصا في الوطن العربي، إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وتنطلق بعد قليل وهي المباراة التي تعد واحدة من أقوى وأهم مواجهات الموسم الكروي، نظرا لما تحمله من تاريخ طويل من المنافسة والإثارة بين الفريقين، إضافة إلى القيمة الفنية الكبيرة للاعبين المشاركين فيها، ومع تطور تقنيات البث الرقمي، يزداد البحث عن طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر أونلاين بجودة عالية وبدون تقطيع، خاصة عبر المنصات الرسمية المالكة لحقوق البث.

واقرأ أيضًا:

ريال مدريد وبرشلونة

نهائي كأس السوبر الإسباني هذا العام يحظى باهتمام جماهيري واسع، حيث يمثل الكلاسيكو دائما حدثا استثنائيا تتوقف عنده المتابعة الرياضية، سواء من جماهير النادي الملكي أو أنصار الفريق الكتالوني، وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة كونها مواجهة حاسمة على لقب رسمي، ما يزيد من حدة المنافسة والندية داخل أرض الملعب، ويجعل تفاصيل البث وموعد المباراة والتعليق محل اهتمام كبير من المتابعين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تتوفر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر أونلاين بشكل رسمي وحصري عبر تطبيق وقناة ثمانية Thmanyah، المالكة لحقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتيح المنصة نقل أحداث اللقاء مباشرة عبر الإنترنت باشتراك مدفوع، مع توفير جودة مشاهدة عالية تلبي تطلعات الجماهير الباحثة عن تجربة مشاهدة مستقرة وواضحة.

وحصل تطبيق ثمانية على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني بشكل حصري، ما يجعلها الوجهة الرسمية الوحيدة لمتابعة هذه البطولة في المنطقة، وتنقل قناة Thmanyah أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بشكل مباشر، مع تغطية شاملة قبل وبعد اللقاء، تتضمن تحليلات فنية ومتابعة دقيقة لأبرز لحظات المباراة.

معلقو مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

يتولى التعليق على أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 المعلق فارس عوض، إلى جانب المعلق فهد العتيبي، وهما من أبرز الأصوات المعروفة لدى الجمهور العربي، حيث يضيف أسلوبهما الحماسي وتحليلهما الفني عمقا خاصا لأجواء الكلاسيكو، ويزيد من متعة متابعة المواجهة المرتقبة بين العملاقين.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 يوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهو توقيت مناسب يتيح لجماهير واسعة متابعة اللقاء في أجواء حماسية.

وتقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو ملعب يحتضن العديد من المباريات الكبرى، ويتميز بأجوائه الجماهيرية والتنظيمية، ما يمنح نهائي السوبر الإسباني طابعا مميزا يليق بقيمة الحدث.

طريقة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر أونلاين

لمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر الإنترنت، يمكن للجماهير اتباع الخطوات الآتية، بدءا بتحميل التطبيق الرسمي للمنصة الناقلة، ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حساب قائم، يلي ذلك الاشتراك في الباقة الرياضية المخصصة، وبعدها الدخول إلى قسم البث المباشر داخل التطبيق، واختيار مباراة ريال مدريد ضد برشلونة ومتابعتها لحظة بلحظة دون انقطاع.

وتدعم منصة Thmanyah المشاهدة عبر أكثر من جهاز في الوقت نفسه، ما يمنح المشتركين مرونة كبيرة في المتابعة سواء عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الشاشات الذكية، وهو ما يعزز من تجربة البث الرقمي ويواكب تطلعات الجمهور الحديث.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل قوي يعكس رغبته في حسم اللقب، حيث يتواجد تيبور كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من ألفارو كاريراس وأنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو وفيدي فالفيردي، بينما يقود خط الوسط الثلاثي جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، وفي خط الهجوم يعتمد الفريق على فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا ورودريجو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

على الجانب الآخر، يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل متوازن، حيث يحرس المرمى خوان جارسيا، ويقود خط الدفاع جول كوندي وباو كوبارسي وإريك جارسيا وأليخاندرو بالدي، وفي خط الوسط يتواجد بيدري وفرينكي دي يونج، بينما يعتمد الفريق في الوسط الهجومي على لامين يامال ورافينيا وفيرمين لوبيز، ويقود خط الهجوم فيران توريس.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2026 بث مباشر السوبر الإسباني القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة تطبيق Thmanyah بث مباشر نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد