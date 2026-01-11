غيابات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني

يستضيف ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويحمل الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة الكثير من الندية والتاريخ.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتُقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 11 يناير 2026، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الكلاسيكو في السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر تطبيق ثمانية الناقل الرسمي لها أو تطبيق تود

غيابات ريال مدريد ضد برشلونة

ويعاني ريال مدريد من غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو عن مواجهة برشلونة في السوبر الإسباني للإصابة.

فيما يغيب عن الملكي ، إبراهيم دياز بسبب مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا.

وأعلن ريال مدريد عودة الفرنسي كيليان مبابي من جديد للمشاركة بعد غيابه عن لقاء أتليتكو مدريد في نصف النهائي مما يمنح الملكي دفعة قوية.

غيابات برشلونة ضد ريال مدريد

يعاني برشلونة من غيابات مؤثرة أمام ريال مدريد أبرزهم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن وجافي نجم خط الوسط، تير شتيجن حارس المرمى.

ومازالت هناك شكوك حول مشاركة رونالد أراوخو في تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد.