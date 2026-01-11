قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
عبدالله هشام

يستضيف ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويحمل الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة الكثير من الندية والتاريخ.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتُقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 11 يناير 2026، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الكلاسيكو في السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر تطبيق ثمانية الناقل الرسمي لها أو تطبيق تود

غيابات ريال مدريد ضد برشلونة

ويعاني ريال مدريد من غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو عن مواجهة برشلونة في السوبر الإسباني للإصابة.

فيما يغيب عن الملكي ، إبراهيم دياز بسبب مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا.

وأعلن ريال مدريد عودة الفرنسي كيليان مبابي من جديد للمشاركة بعد غيابه عن لقاء أتليتكو مدريد في نصف النهائي مما يمنح الملكي دفعة قوية.

غيابات برشلونة ضد ريال مدريد

يعاني برشلونة من غيابات مؤثرة أمام ريال مدريد أبرزهم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن وجافي نجم خط الوسط، تير شتيجن حارس المرمى.

ومازالت هناك شكوك حول مشاركة رونالد أراوخو في تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد.

برشلونة ريال مدريد برشلونة وريال مدريد فريق برشلونة كلاسيكو الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

حسام حسن

راجل بيشتغل.. أمير هشام: بحب جداً طريقة حب حسام حسن لبلده

عمومية الطائرة البارالمبية

عمومية الطائرة البارالمبية تقر اللائحة..وتكريم خاص للأسطورة فاطمة عمر

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في منتخب مصر

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد