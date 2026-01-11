قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة

هانز فليك
هانز فليك

يستعد فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نادي برشلونة الإسباني لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026 المقرر إقامته اليوم الأحد على ملعب الإنماء في مدينة جدة في مباراة تحظى بترقب جماهيري واسع ليس فقط بسبب المنافسة التقليدية بين الفريقين بل أيضًا بسبب السجل الاستثنائي للمدرب الألماني هانز فليك.

ويدخل هانز فليك المدير الفني لبرشلونة هذه المواجهة وهو يمتلك ثقة كبيرة بفضل مسيرته الاستثنائية في المباريات النهائية إذ لم يذق طعم الخسارة في أي نهائي خاضه طوال مسيرته التدريبية.

ويمتد سجل فليك المثالي من فترة تدريبه في ألمانيا مع هوفنهايم وبايرن ميونخ مرورًا بالمنتخب الألماني وصولًا إلى تجربته الحالية مع برشلونة ما يجعل مواجهة ريال مدريد اختبارًا جديدًا لمدرب أثبت قدرته على إدارة المباريات الكبرى.

سجل فليك المثالي في النهائيات

خاض هانز فليك حتى الآن 7 نهائيات رسمية ونجح في الفوز بها جميعًا. البداية كانت مع بايرن ميونخ حيث قاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا عام 2020 على باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 ثم أضاف أولى إنجازاته الأوروبية بالفوز على باريس سان جيرمان 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام نفسه.

توالت الإنجازات على مدار فترة تدريبه مع العملاق البافاري إذ توج بكأس السوبر الأوروبي بعد التغلب على إشبيلية 2-1 ثم أحرز لقب السوبر الألماني بالفوز على بروسيا دورتموند 3-2.

وفي مطلع 2021 أضاف إلى سجله لقب كأس العالم للأندية بعد الانتصار على فريق تايجرز أونال المكسيكي بهدف نظيف في المباراة النهائية لتكتمل سلسلة الانتصارات المثالية مع بايرن ميونخ.

استمرار السجل مع برشلونة

مع انتقاله إلى برشلونة لم يخرج فليك عن عادته في النهائيات حيث أنه فى الموسم الماضي قاد الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز على ريال مدريد 5-2 في نهائي السوبر الإسباني ثم أعاد الكرة نفسها بالفوز على الغريم التقليدي مرة أخرى بنتيجة 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا.

هذا السجل يمنح المدرب الألماني ثقة كبيرة قبل مواجهة الأحد المنتظرة ويزيد من الضغوط على ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو الذي يسعى لكسر هذه السلسلة المثالية للمدرب الألماني وتحقيق الانتصار في النهائي الثامن لفليك.

سر نجاح فليك في النهائيات

النجاح المتواصل لفليك في المباريات النهائية ليس صدفة بل نتيجة استراتيجية واضحة تعتمد على الاستقرار التكتيكي والقدرة على قراءة مجريات المباريات الكبرى بالإضافة إلى إدارة ضغوط اللاعبين والحفاظ على تركيزهم في اللحظات الحاسمة. المدرب الألماني يعرف كيف يحول أي مباراة نهائية إلى معركة ذهنية مستفيدًا من خبرته الطويلة في أندية ومنتخبات كبرى.

كما أن قدرته على التعامل مع الغريميين التقليديين مثل ريال مدريد تمنحه ميزة إضافية.

ويعرف فليك أن الفوز في المباريات الكبيرة يعتمد على الدمج بين الأداء الهجومي المنظم والانضباط الدفاعي مع استغلال اللحظات الحاسمة وهو ما برهن عليه في كل نهائي حتى الآن.

اختبار جديد لسجل مثالي

النهائي المقبل بين برشلونة وريال مدريد ليس مجرد مباراة عادية بل فرصة لفليك لتعزيز سمعته كمدرب لا يعرف الخسارة في النهائيات بينما يمثل اختبارًا للفريق الملكي لكسر هذه السلسلة. الجماهير ستترقب كل تحركات المدرب الألماني وكل قراراته التكتيكية وهو ما يجعل المباراة أكثر إثارة وتشويقًا.

في النهاية يظل هانز فليك نموذجًا للمدرب العصامي الذي يعرف كيف يحول المباريات النهائية إلى منصة لتأكيد سمعته وبناء إرث من الانتصارات ويثبت مرة أخرى أن كرة القدم تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والقدرة على إدارة اللحظات الحاسمة أكثر من مجرد الاعتماد على أسماء النجوم أو قوة النادي التقليدية.

