السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري

نجح فريق برشلونة في فرض سيطرته مبكرًا على مواجهة أتلتيك بيلباو، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بالسعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

وجاءت أهداف برشلونة عن طريق فيران توريس، فيرمين لوبيز، روني باردجي، ورافينيا، الذين هزوا شباك بيلباو في الدقائق 22، 30، 34 و38، ليؤكد الفريق الكتالوني تفوقه الهجومي الواضح خلال النصف الأول من اللقاء.

واعتمد برشلونة على الضغط العالي والانتشار الجيد في وسط الملعب، مع فاعلية هجومية كبيرة، في محاولة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، جول كوندي، إيريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، روني باردجي، رافينيا.

تشكيل أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أداما، باريديس، أريسو، فيفيان.

خط الوسط: نافارو، سانست، بيرينجور، ريجو، جاوريجيزر.

خط الهجوم: إينياكي ويليامز.