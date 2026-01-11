قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر
تحقيقات وملفات

أزمة ثقة وعداء متصاعد.. ماذا يحدث بين ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الليلة بالسعودية .. و لابورتا يؤكد : القطيعة مستمرة

ريال مدريد و شلونة
ريال مدريد و شلونة

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن عمق الأزمة التي تضرب علاقة ناديه بالغريم التقليدي ريال مدريد مؤكدًا أن الاتصالات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة التوقف الكامل وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

ويواجه برشلونة بطل الدوري الإسباني نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأحد بمدينة جدة السعودية في مباراة تنطلق في صراع مباشر على أول لقب رسمي خلال الموسم الحالي وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

ويترقب الشارع الكروي مواجهة كلاسيكو مختلفة هذه المرة لا تقتصر على الصراع داخل الملعب فحسب بل تمتد إلى أبعاد إدارية وتاريخية ما يمنح نهائي السوبر الإسباني في جدة طابعا خاصا واستثنائيا قبل انطلاق صافرة البداية.

إشعال الكلاسيكو

شهدت العلاقة بين العملاقين توترا خلال السنوات الأخيرة على خلفية قضية نيجريرا المتعلقة بالتحكيم وما تبعها من مطالبات رسمية من إدارة ريال مدريد بفرض عقوبات على برشلونة.

وتفاقمت الأزمة قبل الكلاسيكو الأخير في أكتوبر الماضي بعد تصريحات متبادلة واتهامات علنية زادت من حدة التوتر بين الناديين وأشعلت الأجواء خارج المستطيل الأخضر.

العلاقات في أسوأ حالاتها

وخلال فعالية نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم على هامش نهائي السوبر أكد لابورتا أن الوضع الحالي لا يعكس طبيعة المنافسة التقليدية بين الناديين قائلًا إن العلاقات سيئة للغاية ومقطوعة في الوقت الراهن مع الإشارة إلى أن إمكانية إصلاحها تظل قائمة مستقبلاً.

خوان لابورتا

غياب بيريز 

وشهدت الفعالية غياب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حيث حضر ممثلا للنادي الملكي إميليو بوتراجينيو وهو ما دفع لابورتا للتأكيد على أن برشلونة يتعامل باحترام كامل مع منافسه معتبرا أن الحضور أو الغياب " قرار شخصي لا يغير من مبادئ النادي " .

فلورنتينو بيريز

أزمة مفتوحة

وأوضح رئيس برشلونة أن وجود عدة ملفات عالقة هو السبب الرئيسي في اتساع الفجوة بين الطرفين مشددًا في الوقت نفسه على أن الاحترام المؤسسي لم يغب رغم تدهور العلاقات مضيفًا أن كرة القدم بطبيعتها تظل مجالًا مفتوحًا لإعادة ترتيب الأوراق متى توفرت النوايا.

وعلى المستوى الفني أكد لابورتا أن فريقه يدخل نهائي السوبر بروح عالية وطموح كبير لتحقيق اللقب مشيرًا إلى أن الوصول إلى المباراة النهائية جاء عن استحقاق.

وأضاف أن المدرب الألماني هانز فليك نجح في فرض حالة من التركيز والانضباط داخل غرفة الملابس مع إبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية قبل المواجهة الحاسمة.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

عبد الله السعيد

إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

محمد صلاح

أحمد حسن: صلاح يعادل رقم حسام حسن ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمصر في كأس الأمم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

