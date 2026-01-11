أزمة ثقة وعداء متصاعد.. ماذا يحدث بين ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الليلة بالسعودية .. و لابورتا يؤكد : القطيعة مستمرة

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن عمق الأزمة التي تضرب علاقة ناديه بالغريم التقليدي ريال مدريد مؤكدًا أن الاتصالات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة التوقف الكامل وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

ويواجه برشلونة بطل الدوري الإسباني نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأحد بمدينة جدة السعودية في مباراة تنطلق في صراع مباشر على أول لقب رسمي خلال الموسم الحالي وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

ويترقب الشارع الكروي مواجهة كلاسيكو مختلفة هذه المرة لا تقتصر على الصراع داخل الملعب فحسب بل تمتد إلى أبعاد إدارية وتاريخية ما يمنح نهائي السوبر الإسباني في جدة طابعا خاصا واستثنائيا قبل انطلاق صافرة البداية.

إشعال الكلاسيكو

شهدت العلاقة بين العملاقين توترا خلال السنوات الأخيرة على خلفية قضية نيجريرا المتعلقة بالتحكيم وما تبعها من مطالبات رسمية من إدارة ريال مدريد بفرض عقوبات على برشلونة.

وتفاقمت الأزمة قبل الكلاسيكو الأخير في أكتوبر الماضي بعد تصريحات متبادلة واتهامات علنية زادت من حدة التوتر بين الناديين وأشعلت الأجواء خارج المستطيل الأخضر.

العلاقات في أسوأ حالاتها

وخلال فعالية نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم على هامش نهائي السوبر أكد لابورتا أن الوضع الحالي لا يعكس طبيعة المنافسة التقليدية بين الناديين قائلًا إن العلاقات سيئة للغاية ومقطوعة في الوقت الراهن مع الإشارة إلى أن إمكانية إصلاحها تظل قائمة مستقبلاً.

خوان لابورتا

غياب بيريز

وشهدت الفعالية غياب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حيث حضر ممثلا للنادي الملكي إميليو بوتراجينيو وهو ما دفع لابورتا للتأكيد على أن برشلونة يتعامل باحترام كامل مع منافسه معتبرا أن الحضور أو الغياب " قرار شخصي لا يغير من مبادئ النادي " .

فلورنتينو بيريز

أزمة مفتوحة

وأوضح رئيس برشلونة أن وجود عدة ملفات عالقة هو السبب الرئيسي في اتساع الفجوة بين الطرفين مشددًا في الوقت نفسه على أن الاحترام المؤسسي لم يغب رغم تدهور العلاقات مضيفًا أن كرة القدم بطبيعتها تظل مجالًا مفتوحًا لإعادة ترتيب الأوراق متى توفرت النوايا.

وعلى المستوى الفني أكد لابورتا أن فريقه يدخل نهائي السوبر بروح عالية وطموح كبير لتحقيق اللقب مشيرًا إلى أن الوصول إلى المباراة النهائية جاء عن استحقاق.

وأضاف أن المدرب الألماني هانز فليك نجح في فرض حالة من التركيز والانضباط داخل غرفة الملابس مع إبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية قبل المواجهة الحاسمة.