الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مانشستر يونايتد يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون بثنائية

برايتون
برايتون
إسلام مقلد

نجح فريق برايتون في التأهل للدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بعد الفوز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدور الثالث من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.

سجل هدفي برايتون، كلا من براجان جرودا وداني ويلبيك في الدقيقتين 12 و64 من عمر المباراة، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد بنيامين سيسكو في الدقيقة 85.

وخاض مانشستر يونايتد، المباراة بالتشميل

أعلن دارين فليتشر المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدور الثالث من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.

فيما خاض مانشستر يونايتد المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيني لامينز

الدفاع: ديوجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، ليني يورو، باتريك دورجو

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت

الهجوم: ماتياس كونيا، بنيامين سيسكو

البدلاء

وضمت قائمة مانشستر يونايتد الاحتياطية أمام برايتون: بايندير، هيفين، ماجواير، مالاسيا، كاسيميرو، جاك فليتشر، تايلر فليتشر، زيركزي، لاسي.

واختار المدرب دارين فليتشر إدراج نجليه التوأم جاك وتايلر في قائمة مانشستر يونايتد، في انتظار مشاركتهما معًا لأول مرة في مسيرتهما مع كرة القدم.

كان فليتشر مدربًا لجاك وتايلر في فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا.

يذكر أن دارين فليتشر يتولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتًا، بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم من منصبه، إثر تراجع نتائج الفريق الأول هذا الموسم.

