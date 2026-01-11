خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة

قال "باتريك دي بيلفويل" مقدم النشرة الجوية خبير المناخ الكندي إن قارة أوروبا تواجه عاصفة جورتي التي جلبت معها تساقطا كثيفا للثلوج وظروفا جليدية في أجزاء كثيرة من القارة.



وأضاف بيلفويل - في تصريحات في حوار خاص لشبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ حول كيفية استفادة أوروبا من خبرة كندا الطويلة في التعامل مع العواصف الثلجية - أن توقعات الطقس جزءا من الحياة اليومية للكنديين، وخاصة في مقاطعتي /كيبيك/ و/مونتريال/ ويتابعها المواطنين باستمرار، لذا لا نتفاجأ عندما يهطل الثلج؛ فنحن نعلم مسبقا ولكن من الواضح أيضا أن المواطنين على أهبة الاستعداد، موضحا أن السلطات المحلية تستعد أيضا مسبقا وأنها على دراية بموعد هبوب العواصف الثلجية أو هطول الأمطار المتجمدة.



ولفت إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى مزيد من الظواهر المناخية المتطرفة، قد تفقد متوسط ​​درجات الحرارة لكن نحتفظ بالظواهر المتطرفة وهناك دراسات تظهر أن تيار الخليج قد يتباطأ مع ذوبان القطب الشمالي، وأن القطب الشمالي مسئول عن اختلافات درجات الحرارة التي نشهدها بين الصيف والشتاء سيتعين الاعتياد على موجات البرد وسيتعين على أوروبا أن تتكيف معها.



وذكرت الشبكة أن أكثر من عشرة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، وتواجه ألمانيا الآن تساقطا للثلوج يصل إلى 20 سم، وهو ما وصفته هيئة السكك الحديدية الوطنية بأنه من أسوأ الظواهر الجوية في السنوات الأخيرة، وفي باريس اضطرت السلطات الفرنسية إلى إيقاف 10 آلاف حافلة عن العمل على 1900 خط سير وانقطعت الكهرباء عن العديد من المنازل، وتعطلت حركة الطيران بشكل كبير، وتوقفت خدمات السكك الحديدية بشكل شبه كامل، وأن بروكسل ومدن أخرى شهدت هذا الأسبوع عاصفة ثلجية تسببت في اضطراب هائل، وكأن تساقط الثلوج الكثيف كان غير مسبوق تقريبا وأغلقت المدارس، وازدحمت حركة المرور، ووقعت حوادث، و​​بدا الأمر وكأن هناك نقصًا في الاستعدادات.

