قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة

أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
أ ش أ

قال "باتريك دي بيلفويل" مقدم النشرة الجوية خبير المناخ الكندي إن قارة أوروبا تواجه عاصفة جورتي التي جلبت معها تساقطا كثيفا للثلوج وظروفا جليدية في أجزاء كثيرة من القارة.


وأضاف بيلفويل - في تصريحات في حوار خاص لشبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ حول كيفية استفادة أوروبا من خبرة كندا الطويلة في التعامل مع العواصف الثلجية - أن توقعات الطقس جزءا من الحياة اليومية للكنديين، وخاصة في مقاطعتي /كيبيك/ و/مونتريال/ ويتابعها المواطنين باستمرار، لذا لا نتفاجأ عندما يهطل الثلج؛ فنحن نعلم مسبقا ولكن من الواضح أيضا أن المواطنين على أهبة الاستعداد، موضحا أن السلطات المحلية تستعد أيضا مسبقا وأنها على دراية بموعد هبوب العواصف الثلجية أو هطول الأمطار المتجمدة. 


ولفت إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى مزيد من الظواهر المناخية المتطرفة، قد تفقد متوسط ​​درجات الحرارة لكن نحتفظ بالظواهر المتطرفة وهناك دراسات تظهر أن تيار الخليج قد يتباطأ مع ذوبان القطب الشمالي، وأن القطب الشمالي مسئول عن اختلافات درجات الحرارة التي نشهدها بين الصيف والشتاء سيتعين الاعتياد على موجات البرد وسيتعين على أوروبا أن تتكيف معها.


وذكرت الشبكة أن أكثر من عشرة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، وتواجه ألمانيا الآن تساقطا للثلوج يصل إلى 20 سم، وهو ما وصفته هيئة السكك الحديدية الوطنية بأنه من أسوأ الظواهر الجوية في السنوات الأخيرة، وفي باريس اضطرت السلطات الفرنسية إلى إيقاف 10 آلاف حافلة عن العمل على 1900 خط سير وانقطعت الكهرباء عن العديد من المنازل، وتعطلت حركة الطيران بشكل كبير، وتوقفت خدمات السكك الحديدية بشكل شبه كامل، وأن بروكسل ومدن أخرى شهدت هذا الأسبوع عاصفة ثلجية تسببت في اضطراب هائل، وكأن تساقط الثلوج الكثيف كان غير مسبوق تقريبا وأغلقت المدارس، وازدحمت حركة المرور، ووقعت حوادث، و​​بدا الأمر وكأن هناك نقصًا في الاستعدادات.
 

باتريك دي بيلفويل مقدم النشرة الجوية خبير المناخ الكندي قارة أوروبا عاصفة جورتي تساقطا كثيفا للثلوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إجلاء 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سورية واعتقال أكثر من 300 آخرين

أرشيفية

تحذير عاجل من واشنطن.. دعوات للأمريكيين لمغادرة فنزويلا فوراً

جنوب لبنان

طيران الاحتلال يشن غارات جوية على محافظة المحمودية بجنوب لبنان

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد