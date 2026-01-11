ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان

‏كشفت تقارير إعلامية عن تعهد الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو للاعبو النسور فى مباراة المغرب.

وتأهل منتخب نيجيريا إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لملاقاة المغرب يوم الأربعاء القادم بعد ما تخطي عقبة الجزائر بهدفين دون رد فى ربع النهائي.

وأفادت التقارير أن الميلاردير النيجيري تعهد بتقديم 500.000 دولار للاعبي نيجيريا في حال الفوز علي المغرب في نصف النهائي بالإضافة إلى 50,000 دولار عن كل هدف يسجل.

وذكرت أن الملياردير النيجيري تعهد فى حال حقق منتخب نيجيريا الفوز في النهائي وحصد لقب كان 2025 بمبلغ 1,000,000 دولار مع 100,000 دولار عن كل هدف يتم تسجيله فى شباك المنافس.