هل استمرار الحمى دون عدوى دليل على سرطان الكلى؟ خبراء يكشفون مفاجأة

أعراض سرطان الكلى قد تكون الحمى المستمرة دون وجود عدوى ظاهرة علامة على الإصابة بسرطان الكلى، يحدث هذا النوع من الحمى نتيجة رد فعل الجهاز المناعي للجسم تجاه وجود خلايا سرطانية.

عادةً، عند الإصابة بالحمى، تستمر ليوم أو يومين قبل أن تهدأ. وإذا لم تهدأ، سيطلب طبيبك بعض الفحوصات لتحديد سببها، عادةً ما تُسبب العدوى المرتبطة بمسبب مرضي الحمى. ولكن ماذا لو لم يُحدد سببها؟ هل يمكن أن تكون علامة على سرطان الكلى؟

يرتبط هذا المرض بالعدوى، ولكن عندما يتكرر دون سبب محدد، يُصنف ضمن فئة تُعرف باسم الحمى مجهولة السبب أو PUO. ومن الأسباب الأقل شيوعًا، وإن كانت ذات دلالة إحصائية، للحمى غير المبررة أو المتكررة، سرطان الكلى المتكرر، وهو سرطان غالبًا ما يكون صامتًا حتى مراحله المتقدمة، وفقًا للدكتور محمد ميثي، أخصائي جراحة الأورام في مستشفى سيفي، لصحيفة تايمز ناو.

وفقًا للدكتور ميثي، غالبًا ما يُكتشف سرطان الكلى - المعروف أيضًا بسرطان الخلايا الكلوية - بالصدفة أثناء التصوير أو بعض الفحوصات الأخرى. وأضاف: "ينشأ في بعض الحالات ما يُسمى بمتلازمة الورم الخبيث - وهي مجموعة من الأعراض التي يسببها السرطان بشكل غير مباشر". لا تنتج هذه الأعراض عن التأثيرات الموضعية للورم، بل عن مواد كيميائية يُطلقها الورم أو الجهاز المناعي.

غالبًا ما يكون سرطان الكلى بدون أعراض في مراحله المبكرة، يقول الأطباء إن الأعراض الثلاثية الكلاسيكية، التي تشمل ظهور سرطان الخلايا الكلوية، وألم الخاصرة، والبيلة الدموية أو البول الدموي، وكتلة البطن، لا تظهر إلا لدى حوالي 9-10% من المرضى، يقول الدكتور إيتي باريخ، استشاري الأورام الطبية في مستشفى بهيلال أمين العام: "لكن عندما تحدث هذه الأعراض، فمن المرجح أن تكون مرحلة موضعية متقدمة من المرض".

قالت الدكتورة باريخ إن الحمى تصيب حوالي 20% من مرضى سرطان الكلى، وتكون متقطعة، وغالبًا ما ترتبط بأعراض جهازية مثل فقدان الوزن، والتعرق الليلي، والإرهاق العام، وأضافت: "إن سبب الحمى في هذه الحالات ليس نادرًا. وعند ظهورها، قد تشير الحمى إلى مرض أكثر انتشارًا أو مرض جهازي".

لماذا يحدث الحمى في سرطان الكلى؟



قال الدكتور ميثي إن الحمى المتكررة والمزمنة في سرطان الكلى تحدث بسبب إطلاق السيتوكينات الالتهابية مثل الإنترلوكين-6، والتي تُغير من قدرة الجسم على التحكم في درجة حرارته. ومع ذلك، غالبًا ما يُساء تفسير الحمى على أنها عدوى، وتُعالج بالمضادات الحيوية بشكل متكرر، مما يُؤخر تشخيص السرطان في الغالب، كما يقول الطبيب.

تشمل المظاهر الأخرى المرافقة لسرطان الكلى التعب، وفقدان الوزن، وفقر الدم، وفرط كالسيوم الدم، وكثرة كريات الدم الحمراء، وفي حالات نادرة جدًا، خللًا في وظائف الكبد أو متلازمة ستوفر. وأضاف: "إذا استمرت الحمى دون وجود سبب واضح - وخاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض جهازية - يجب على الأطباء مراعاة السرطان في تشخيصهم التفريقي".

ستتمكن دراسات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب من تحديد سرطان الخلايا الكلوية الأساسي.

ما هو سرطان الكلى وكيف يمكنك التعرف على أعراضه المبكرة؟



سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي للخلايا في أنسجة الكلى، والذي يُشكل مع مرور الوقت كتلة تُعرف بالورم. وفقًا للخبراء، يبدأ السرطان عندما يُحدث تغيير في الخلايا، فتنقسم خارج نطاق السيطرة، ينتشر الورم السرطاني أو الخبيث إلى أنسجة وأعضاء حيوية أخرى. عندما يحدث ذلك، يُعرف باسم النقائل.

يُعد سرطان الكلى أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا، ويزيد احتمال إصابة الرجال به بمقدار الضعف عن النساء. ومع ذلك، فهو أقل شيوعًا بكثير لدى الأطفال.

كما يقول الأطباء، قد لا يُظهر سرطان الكلى أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة. ومع ذلك، مع نمو الورم، تبدأ العديد من الأعراض بالظهور، ولذلك، غالبًا ما لا يُشخَّص المرض إلا بعد أن يبدأ بالانتشار. من أعراض سرطان الكلى:

دم في البول

كتلة أو ورم في منطقة الكلى

ألم الخاصرة

التعب والإرهاق

شعور عام بعدم الشعور بالراحة

فقدان الشهية

حمى منخفضة الدرجة مستمرة

ألم العظام

ضغط دم مرتفع

فقر الدم

مستويات الكالسيوم العالية

المصدر: timesnownews

