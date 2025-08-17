جمال شعبان يكشف علاقة صحة الأسنان بسلامة القلب.. تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن علاقة تنظيف الأسنان بصحة القلب.



وكتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:" أن سلامة القلب تبدأ من الفم والأسنان، حيث يعتبر الفم بوابةً لصحة الجسم، وإهمال تنظيف أسنانك ليلاً يسمح للبكتيريا بالتكاثر طوال الليل، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة."

وتابع: "يُحفّز مرض اللثة الالتهاب، وهو عامل معروف يُساهم في أمراض القلب، يُمكن لهذا الالتهاب أن يُتلف الأوعية الدموية مع مرور الوقت."

أكد جمال شعبان أن: " تنظيف الأسنان صباحاً مهم، لكن تنظيفها ليلاً أمرٌ بالغ الأهمية، فهو يُزيل بقايا الطعام والبكتيريا اليومية قبل أن تتكاثر أثناء النوم، كما أن العناية بنظافة الفم ليلاً تُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب."

وأستطرد: "كشفت دراسة حديثة أن إهمال تنظيف الأسنان ليلا وقبل النوم يزيد مخاطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلي ٢٠٪؜، صدق المصطفي صلي الله عليه وسلم الذي أوصي بالسواك لتنظيف الفم، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة يعني ٥ مرات يوميا."

