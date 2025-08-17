قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف علاقة صحة الأسنان بسلامة القلب.. تفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان
هاجر هانئ

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن علاقة تنظيف الأسنان بصحة القلب.


وكتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:" أن سلامة القلب تبدأ من الفم والأسنان، حيث يعتبر  الفم بوابةً لصحة الجسم، وإهمال تنظيف أسنانك ليلاً يسمح للبكتيريا بالتكاثر طوال الليل، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة."

وتابع: "يُحفّز مرض اللثة الالتهاب، وهو عامل معروف يُساهم في أمراض القلب، يُمكن لهذا الالتهاب أن يُتلف الأوعية الدموية مع مرور الوقت."

أكد جمال شعبان أن: " تنظيف الأسنان صباحاً مهم، لكن تنظيفها ليلاً أمرٌ بالغ الأهمية، فهو يُزيل بقايا الطعام والبكتيريا اليومية قبل أن تتكاثر أثناء النوم، كما أن العناية بنظافة الفم ليلاً تُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب."

وأستطرد: "كشفت دراسة حديثة أن إهمال تنظيف الأسنان ليلا وقبل النوم يزيد مخاطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلي ٢٠٪؜، صدق المصطفي صلي الله عليه وسلم الذي أوصي بالسواك لتنظيف الفم، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة يعني ٥ مرات يوميا."
 

جمال شعبان الأسنان تنظيف الأسنان صحة القلب

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية

جانب من اللقاء

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية

جانب من الحدث

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

