الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

خطر خفي .. تناول البروتين يوميا يصيبك بمرض خطير

البروتين
البروتين
ريهام قدري

تناول البروتين مهم جدًا لبناء العضلات وصحة الجسم، لكن الإفراط فيه ممكن يسبب أضرار، خصوصًا لو استمر لفترة طويلة. من أبرز الأضرار المحتملة:

1. إجهاد الكلى:

البروتين الزائد يرفع من إنتاج اليوريا، والكلى تضطر تبذل مجهود أكبر للتخلص منها.

يمكن ان يضر الكلى على المدى البعيد خاصة عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل سابقة بالكلى.

2. مشاكل في الهضم:

الإفراط في البروتين مع قلة الألياف يسبب إمساك، انتفاخ، أو عسر هضم.

بعض أنواع البروتينات الحيوانية تسبب حموضة وارتجاع معدي.

3. زيادة خطر الجفاف:

تكسير البروتين يستهلك كميات كبيرة من الماء، وبالتالي ممكن الجسم يتعرض للجفاف لو ما فيش شرب مياه كفاية.

4. زيادة الوزن والدهون:

البروتين الزائد عن حاجة الجسم بيتحول إلى دهون، وبالتالي ممكن يسبب سمنة أو تراكم دهون حول الأعضاء.

5. مشاكل في العظام:

بعض الدراسات بتقول إن البروتين الحيواني بكثرة ممكن يرفع فقدان الكالسيوم من العظام، وده يضعفها على المدى الطويل.

6. ارتفاع الكوليسترول:

تناول بروتينات حيوانية دسمة (لحوم حمراء، أجبان كاملة الدسم) ممكن يرفع الكوليسترول ويزيد مخاطر أمراض القلب.

 النسبة المثالية:
معظم الأطباء بينصحوا إن الكمية المناسبة تكون تقريبًا:

من 0.8 – 1.6 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا (على حسب النشاط البدني).

الرياضيين ممكن يوصلوا لـ 2 جرام/كجم لكن تحت إشراف مختص.


 

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

