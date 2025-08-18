خطر خفي .. تناول البروتين يوميا يصيبك بمرض خطير

تناول البروتين مهم جدًا لبناء العضلات وصحة الجسم، لكن الإفراط فيه ممكن يسبب أضرار، خصوصًا لو استمر لفترة طويلة. من أبرز الأضرار المحتملة:

1. إجهاد الكلى:

البروتين الزائد يرفع من إنتاج اليوريا، والكلى تضطر تبذل مجهود أكبر للتخلص منها.

يمكن ان يضر الكلى على المدى البعيد خاصة عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل سابقة بالكلى.

2. مشاكل في الهضم:

الإفراط في البروتين مع قلة الألياف يسبب إمساك، انتفاخ، أو عسر هضم.

بعض أنواع البروتينات الحيوانية تسبب حموضة وارتجاع معدي.

3. زيادة خطر الجفاف:

تكسير البروتين يستهلك كميات كبيرة من الماء، وبالتالي ممكن الجسم يتعرض للجفاف لو ما فيش شرب مياه كفاية.

4. زيادة الوزن والدهون:

البروتين الزائد عن حاجة الجسم بيتحول إلى دهون، وبالتالي ممكن يسبب سمنة أو تراكم دهون حول الأعضاء.

5. مشاكل في العظام:

بعض الدراسات بتقول إن البروتين الحيواني بكثرة ممكن يرفع فقدان الكالسيوم من العظام، وده يضعفها على المدى الطويل.

6. ارتفاع الكوليسترول:

تناول بروتينات حيوانية دسمة (لحوم حمراء، أجبان كاملة الدسم) ممكن يرفع الكوليسترول ويزيد مخاطر أمراض القلب.

النسبة المثالية:

معظم الأطباء بينصحوا إن الكمية المناسبة تكون تقريبًا:

من 0.8 – 1.6 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا (على حسب النشاط البدني).

الرياضيين ممكن يوصلوا لـ 2 جرام/كجم لكن تحت إشراف مختص.



