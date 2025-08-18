5 أماكن في منزلك تشكل خطرا على الصحة... انتبه

أكثر خمس أماكن قذارةً في منزلكِ، والتي قد تُشكّل خطرًا على صحتكِ، هي المطبخ، وحوض الحمام والمرحاض، وغرفة الملابس وحقيبة المكياج، وغرفة المعيشة، ومنطقة الغسيل. ووفقًا للخبراء، تُعدّ هذه الأماكن بيئةً خصبةً لتكاثر البكتيريا والجراثيم بسبب الرطوبة وبقايا الطعام والاستخدام المتكرر.

تنتشر مسببات الأمراض بسرعة وفي أي مكان، وقبل أن تدرك ذلك، تُسبب البكتيريا والفيروسات أمراضًا خطيرة، تختبئ هذه البكتيريا في أماكن غير متوقعة في منزلك، وهي ضارة للغاية، حتى بعد تنظيفها بانتظام، يقول الخبراء إنه بدون عناية مناسبة، تتراكم الأوساخ في العديد من الأماكن وتصبح قذرة.

هناك بعض العوامل التي تؤثر على المدة التي يمكن أن تبقى فيها الجراثيم موجودة، بما في ذلك:

نوع السطح الذي يشمل العدادات أو الأسطح المزخرفة

عاداتك المعيشية، والتي تشمل حقيقة ما إذا كنت تغسل الملابس بانتظام

سواء كنت تغسل يديك أو تستحم

إجراءات التنظيف مثل استخدام المبيض والكحول بدلاً من مواد التنظيف العادية.



5 أماكن في منزلك تشكل خطراً على الصحة



هناك بعض الأماكن المميتة التي يجب عليك مراقبتها، بما في ذلك:

مطبخ

تقول المؤسسة الوطنية للصرف الصحي إن أي مكان تخزن فيه أو تُحضّر فيه الطعام يحتوي على بكتيريا وتلوث برازي أكثر من أي مكان آخر في منزلك. ووفقًا للدراسات، فإن أكثر من 75% من إسفنجات وخرق غسل الأطباق تحتوي على السالمونيلا، الإشريكية القولونية، والبراز.

تشمل العناصر الأخرى في المطبخ التي تحتاج إلى التنظيف المتكرر ما يلي:

ألواح التقطيع

ماكينة القهوة

الثلاجة

حوض المطبخ وأسطح العمل

يمكنكِ استخدام مناديل مطهرة على أسطح الثلاجة والطاولات، انقعي الإسفنجات دائمًا في لتر من الماء الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة من المُبيّض المُركّز، وغيّري مناشف الأطباق عدة مرات أسبوعيًا، اغسلي يديكِ دائمًا لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد لمس اللحوم النيئة أو الطعام غير المُحضّر.

حمام

ليس من المستغرب إطلاقًا، فالحمام هو المكان الذي تتخلص فيه غالبًا من الأوساخ والغبار عن جسمك، مما يجعله بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات. ووفقًا للأطباء، تُعدّ رطوبة منطقة الاستحمام بيئة مثالية لنمو الجراثيم. إليك بعض الأماكن التي يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا:

حوض ماء

المصارف والحنفيات

أرضية المنطقة المحيطة بالمرحاض

فرشاة الأسنان

منطقة الحوض

احرص على مسح الأسطح بمطهر يوميًا، وقم بتنظيف شامل مرة أسبوعيًا، كما ينصح الأطباء بتغيير مناشف الحمام أسبوعيًا، وفرشاة الأسنان كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

غرفة الجلوس

غرفة معيشتك هي المكان الذي يجلس فيه الجميع، ويتشاركون الوجبات الخفيفة أو الطعام، ويشاهدون التلفاز، ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر والهواتف. ووفقًا للخبراء، يمكن العثور على الخميرة والعفن، إلى جانب أنواع مختلفة من البكتيريا القاتلة، على مقابض الأرائك والكراسي والطاولات. حتى السجاد، كما يقول الأطباء، متسخ كشوارع المدينة.

يمكنك تنظيف العناصر باستخدام مناديل مطهرة أو مجرد الماء مع محلول الصابون.

منطقة خلع الملابس

منطقة ارتداء الملابس، وحقائب المكياج، ومنتجات التجميل هي السبب الرئيسي لانتشار الجراثيم في منزلك، يقول الأطباء إن مسببات الأمراض المختلفة تعيش على أدوات وضع المكياج، مما قد يسبب التهابات جلدية وعينية قاتلة، كما تنتقل الفيروسات عبر أدوات وضع المكياج، كالفرش، من يديك، وتدخل إلى أنفك وفمك وعينيك.

احرصي دائمًا على إبقاء منطقة ارتداء الملابس وأدوات المكياج نظيفة وجافة، اغسليها مرة أسبوعيًا بالماء والصابون العادي أو استخدمي رذاذًا كحوليًا، كما ينصح الأطباء بتغيير مستحضرات التجميل كل ستة أشهر والتخلص من مكياج العيون إذا كان يسبب عدوى.

منطقة الغسيل

تُعدّ منطقة غسل الملابس ومحيط الغسالة بيئةً خصبةً لتكاثر الجراثيم الضارة. لذا، احرص دائمًا على نقل الملابس النظيفة إلى الخارج لتجفيفها مباشرةً بعد كل غسلة، إذا بقيت الملابس في الغسالة لأكثر من ٢٠ دقيقة، يجب تشغيل دورة غسل ثانية.

نظّف غسالتك دائمًا، مع حوضها، بمناديل مطهرة أسبوعيًا، الماء الدافئ أو الساخن أكثر فعالية في قتل البكتيريا والفيروسات من الماء البارد.

المصدر: timesnownews

