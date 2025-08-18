قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم حلويات صيفية نقدم اليكي جيلي بان كيك من الحلويات اللذيذة، يدمج بين البان كيك والجيلي (الجيلاتين) في شكل مبهج وملون للأطفال والكبار.
 

المكونات

للبان كيك:

1 كوب دقيق.
1 كوب حليب.
1 بيضة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
رشة فانيليا.
رشة ملح.
1 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة.

للجيلي:

1 باكت جيلي (أي نكهة تحبيها: فراولة، أناناس، كرز...).
1 كوب ماء ساخن.
1 كوب ماء بارد.

الطريقة

عمل البان كيك:

في بولة كبيرة، اخلطي الدقيق + السكر + البيكنج باودر + الملح.
في بولة تانية اخلطي الحليب + البيضة + الفانيليا + الزبدة.
صبي المكونات السائلة على الجافة، وقلّبي لحد ما يتجانس الخليط (من غير ما تبالغي في التقليب).
سخني طاسة غير لاصقة وادهنيها خفيف زبدة أو زيت.
صبي مقدار مغرفة صغيرة من الخليط، وسيبيه لحد ما تظهر فقاقيع على الوش، ثم اقلبيه على الناحية التانية دقيقة.
كرري لحد ما تخلص الكمية.

عمل الجيلي:

ذوّبي باكت الجيلي في كوب ماء ساخن.
ضيفي كوب الماء البارد، وقلّبي كويس.
صبيه في قوالب صغيرة سيليكون أو أطباق مسطحة واتركيه يتماسك في التلاجة 3 ساعات.
بعد ما يجمد، قطّعيه مكعبات أو دوائر صغيرة.

التقديم

رتبي طبقات البان كيك فوق بعض.
وزّعي مكعبات الجيلي الملونة فوقها وبين الطبقات.
ممكن تضيفي كريمة مخفوقة أو صوص شوكولاتة أو فواكه طازة.

