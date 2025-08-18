مخاطر النوم والمروحة شغالة

النوم على المروحة عادة شائعة خصوصًا في الصيف، لكنها قد تحمل بعض المخاطر الصحية إذا استُخدمت بشكل غير صحيح أو لفترات طويلة:

جفاف الحلق والأنف

الهواء المباشر من المروحة قد يسبب جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى التهاب أو صعوبة في التنفس أحيانًا.

تيبّس وآلام العضلات

النوم في هواء بارد ومباشر فترة طويلة قد يسبب تيبّس في الرقبة أو العضلات، خصوصًا لو كان الجسم متعرقًا.

زيادة أعراض الحساسية أو الربو

المروحة تحرّك الغبار وحبوب اللقاح في الغرفة، وهذا قد يفاقم العطس أو الكحة أو انسداد الأنف عند من يعانون من حساسية.

نزلات البرد

التعرّض للهواء البارد بشكل مباشر أثناء النوم يزيد فرص الإصابة بالرشح أو نزلات البرد، خصوصًا لو كان الجسم مبلل بالعرق.

جفاف العين

لمن ينامون وعيونهم غير مغلقة بالكامل، قد يسبب هواء المروحة جفاف العين أو تهيجها.

🔹 نصائح لتقليل المخاطر:

لا توجّه المروحة مباشرة على الجسم أو الوجه.

شغّلها على وضع دوران بدلًا من الثبات في اتجاه واحد.

احرص على ترطيب الغرفة أو شرب ماء كافي قبل النوم.

يمكن استخدام مؤقت (Timer) لغلقها بعد فترة.

