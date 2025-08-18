قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. لحظة وصول وزير الخارجية برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى العريش
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً.. اعرف التفاصيل
الخارجية الفلسطينية: نحث الدول كافة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوضع حد للعدوان
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين
وزير الزراعة: بروتوكول لإنتاج مليون طن أسمدة بوتاسية سنويًا وتقليل فاتورة الاستيراد
انطلاق فعاليات “تفكيك الفكر المتطرف” لأئمة ودعاة ليبيا والهند والصومال
بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء.. البلوجر لي لي تواجه هذه العقوبة
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات
وصول رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية المصري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة العريش
توقعات الأرصاد اليوم.. سحب تصل القاهرة وأمطار في عدة مناطق.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأثنين.. بكام عيار 21؟
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-8-2025
مرأة ومنوعات

مخاطر النوم والمروحة شغالة

النوم على المروحة
النوم على المروحة
ريهام قدري

النوم على المروحة عادة شائعة خصوصًا في الصيف، لكنها قد تحمل بعض المخاطر الصحية إذا استُخدمت بشكل غير صحيح أو لفترات طويلة:

جفاف الحلق والأنف
الهواء المباشر من المروحة قد يسبب جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى التهاب أو صعوبة في التنفس أحيانًا.

تيبّس وآلام العضلات
النوم في هواء بارد ومباشر فترة طويلة قد يسبب تيبّس في الرقبة أو العضلات، خصوصًا لو كان الجسم متعرقًا.

زيادة أعراض الحساسية أو الربو
المروحة تحرّك الغبار وحبوب اللقاح في الغرفة، وهذا قد يفاقم العطس أو الكحة أو انسداد الأنف عند من يعانون من حساسية.

نزلات البرد
التعرّض للهواء البارد بشكل مباشر أثناء النوم يزيد فرص الإصابة بالرشح أو نزلات البرد، خصوصًا لو كان الجسم مبلل بالعرق.

جفاف العين
لمن ينامون وعيونهم غير مغلقة بالكامل، قد يسبب هواء المروحة جفاف العين أو تهيجها.

🔹 نصائح لتقليل المخاطر:

لا توجّه المروحة مباشرة على الجسم أو الوجه.
شغّلها على وضع دوران بدلًا من الثبات في اتجاه واحد.
احرص على ترطيب الغرفة أو شرب ماء كافي قبل النوم.
يمكن استخدام مؤقت (Timer) لغلقها بعد فترة.

المصدر Verywell health 

النوم النوم على المروحة المروحة

