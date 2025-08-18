أعراض تؤكد إصابتك بنقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د من الأمور الشائعة، خصوصاً عند الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كافٍ أو لا يحصلون على مصادر غذائية غنية به.

ومن أبرز الأعراض:

الإرهاق والتعب العام حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم.

آلام في العظام والعضلات، خاصة في أسفل الظهر والساقين.

ضعف العضلات وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.

كسور متكررة أو بطء في التئام الكسور والجروح نتيجة ضعف العظام.

تقلبات المزاج والاكتئاب أو الشعور بالقلق.

تساقط الشعر أو ضعف الأظافر.

ضعف المناعة وتكرار الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

عند الأطفال: قد يظهر تأخر في النمو أو تشوهات في العظام مثل تقوس الساقين (الكساح).

تحليل الدم هو الطريقة الأدق للتأكد من مستوى فيتامين د بالجسم.