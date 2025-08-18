قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
فاكهة خضراء تعالج الإمساك بسهولة وتحسن صحة الأمعاء

الإمساك
الإمساك
هاجر هانئ

تناول حبتين من الكيوي يوميًا طريقة فعالة وطبيعية لتخفيف الإمساك، الذي يسبب الانتفاخ والألم وعسر الهضم. ووفقًا للخبراء، تساعد الألياف القابلة للذوبان والإنزيمات ومحتوى الماء العالي في الكيوي على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الأعراض المنهكة والمؤلمة.

يُعد الإمساك من أسوأ المشاكل التي قد تواجهها في حياتك اليومية، قد تكون هذه المشكلة المتعلقة بالتبرز مُنهكة ومُزعجة للغاية إذا لم تُعالج جيدًا في الوقت المناسب. ووفقًا للأطباء، يُمكن أن يُسبب الإمساك المزمن ألمًا وانتفاخًا وغثيانًا، يُمكنك علاجه بالأدوية، ولكن جرّب العلاجات الطبيعية - ومنها الكيوي، وهو فاكهة حلوة لاذعة تُناسب جميع فصول السنة.
يتميز الكيوي بقدرته العالية على الاحتفاظ بالماء، بالإضافة إلى لزوجته العالية، مما يساعد على زيادة حجم البراز وتليينه، ويقول الأطباء إن تأثيره الملين مرتبط أيضًا بنشاط إنزيمات البروبيوتيك.

كيف يساعد الكيوي على تخفيف الإمساك؟


الكيوي غني بالألياف الطبيعية، بالإضافة إلى إنزيمات تساعد على سلاسة حركة الأمعاء،  كما يحتوي على إنزيم هضمي بروبيوتيك - الأكتينيدين - يُحلل البروتين، ويُحسّن إفراغ المعدة، ويُسهّل عملية الإسهال من خلال تحفيزه لمستقبلات القولون.

علاوة على ذلك، يقول الخبراء إن الكيوي غنيٌّ جدًا بالبوليفينول، مما يُضفي فوائد صحية على الجهاز الهضمي، تُعزز البوليفينولات نمو بكتيريا الأمعاء النافعة، مثل بكتيريا البيفيدوباكتيريا ، وتُقي من البكتيريا الضارة بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات.

فوائد تناول الكيوي يوميا

كم من الكيوي يجب أن تأكل يوميا؟


يقول الأطباء أن تناول حبتين من الكيوي يومياً مفيد لتخفيف الإمساك ومساعدتك على التخلص من الانتفاخ وعسر الهضم.
ويساعد هذا الاستهلاك أيضًا على تقليل كمية الإجهاد اللازم أثناء حركة الأمعاء، مما يخفف من أعراض الإمساك.

كيف يمكنك إضافة الكيوي إلى نظامك الغذائي؟


إذا لم يكن تناول الفاكهة هو الشيء المفضل لك، أو كنت تشعر بالملل بسهولة، فهناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تجربة هذه الفاكهة الخضراء في نظامك الغذائي اليومي.
أكله نيئا
قم بتقطيع الكيوي واستمتع به كوجبة خفيفة أو أضفه إلى سلطات الفاكهة أو العصائر أو دقيق الشوفان.

أضفه إلى الوصفات
يتناسب الكيوي جيدًا مع الفواكه الحمضية، وكذلك الخضروات الورقية

عصير الكيوي
يمكن أن يكون عصير الكيوي طريقة مريحة للحصول على جرعتك اليومية من الألياف والأكتينيدين في نظامك الغذائي.

فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا

ما هو سبب الإمساك؟


يقول الأطباء إن هناك أسبابًا عديدة للإمساك، منها عوامل تتعلق بنمط الحياة، والأدوية، والحالات الطبية، تشمل الأسباب الشائعة للإمساك المرتبطة بنمط الحياة ما يلي:
عدم تناول كمية كافية من الألياف
عدم شرب كمية كافية من الماء مما يؤدي إلى الجفاف
عدم الحصول على ما يكفي من التمارين الرياضية
تغييرات في روتينك المعتاد، مثل السفر، أو تناول الطعام، أو الذهاب إلى السرير في أوقات مختلفة
تناول كميات كبيرة من الحليب أو الجبن
مستويات عالية من التوتر غير المُدار
المصدر: timesnownews
 

