تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق سلاطة يوميا

طبق سلطة
طبق سلطة
ريهام قدري

تناول طبق سلاطة يوميًا من أبسط وأذكى العادات الصحية التي تنعكس بشكل مباشر على جسمك وصحتك العامة.

 إليك ما يحدث لجسمك عند المواظبة على هذه العادة:

1. تعزيز المناعة

الخضروات الطازجة مليئة بالفيتامينات (مثل C وA وE) والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة.

2. تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الخيار، الخس، الجزر، الطماطم، والبنجر تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، منع الإمساك، وتحسين صحة القولون.

3. التحكم في الوزن

السلطة قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، تعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الدسمة والحلويات.

4. صحة القلب والشرايين

الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساهمان في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار.

5. بشرة نضرة وشعر صحي

الفيتامينات ومضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، فتؤخر علامات الشيخوخة وتحافظ على نضارة البشرة ولمعان الشعر.

6. ضبط مستوى السكر في الدم

الألياف الموجودة في السلطة تبطئ امتصاص السكر، مما يساعد مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين.

7. ترطيب الجسم

الخيار والطماطم والخس غنية بالماء، ما يساعد على ترطيب الجسم خصوصًا في الصيف.

اجعل السلاطة متنوعة الألوان (خضراء، حمراء، صفراء، بنفسجية)، وأضف إليها القليل من البروتين مثل التونة أو صدور الدجاج أو الحمص، مع زيت الزيتون والليمون بدل الصوصات الثقيلة.

طبق سلطة فوائد السلطة السلطة

فلسطين

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو مستوطنة عوفرا يمثل إمعانا في تكريس الاحتلال

زيلينسكي

زيلينسكي: الأوكرانيون يقاتلون من أجل أرضهم واستقلالهم

صورة أرشيفية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

