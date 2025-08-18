قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
مرأة ومنوعات

مشروب لتهدئة الجسم من التوتر ويحسن النوم

ريهام قدري

يحتاج الكثير إلي مشروبات لتهدئة الجسم وهناك أكثر من مشروب طبيعي ممكن يساعد على تقليل التوتر وتحسين النوم:

 مشروبات أعشاب مهدئة:

البابونج (Chamomile): معروف بخصائصه المهدئة وبيساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.
اللافندر (Lavender): شاي اللافندر أو منقوعه بيريّح الأعصاب ويهدّي التوتر.
اليانسون: يساعد على تهدئة المعدة والأعصاب، وبيحسن النوم.
النعناع: مشروب النعناع الدافي بيريّح المعدة وبيخفف التوتر.

 مشروبات أخرى مفيدة:

الحليب الدافئ: غني بالتربتوفان اللي يساعد الجسم على إفراز السيروتونين والميلاتونين (هرمونات النوم).
الكركديه الدافئ: يساعد على تهدئة ضغط الدم، وده بيساعد الجسم على الاسترخاء.
مغلي الشوفان بالحليب: بيحتوي على المغنيسيوم والميلاتونين الطبيعي اللي بيحسّن النوم.

يفضّل تجنّب الكافيين (شاي، قهوة، نسكافيه) قبل النوم لأنه بيزود التوتر ويأخر النوم.

