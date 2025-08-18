مشروب لتهدئة الجسم من التوتر ويحسن النوم

يحتاج الكثير إلي مشروبات لتهدئة الجسم وهناك أكثر من مشروب طبيعي ممكن يساعد على تقليل التوتر وتحسين النوم:

مشروبات أعشاب مهدئة:

البابونج (Chamomile): معروف بخصائصه المهدئة وبيساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

اللافندر (Lavender): شاي اللافندر أو منقوعه بيريّح الأعصاب ويهدّي التوتر.

اليانسون: يساعد على تهدئة المعدة والأعصاب، وبيحسن النوم.

النعناع: مشروب النعناع الدافي بيريّح المعدة وبيخفف التوتر.

مشروبات أخرى مفيدة:

الحليب الدافئ: غني بالتربتوفان اللي يساعد الجسم على إفراز السيروتونين والميلاتونين (هرمونات النوم).

الكركديه الدافئ: يساعد على تهدئة ضغط الدم، وده بيساعد الجسم على الاسترخاء.

مغلي الشوفان بالحليب: بيحتوي على المغنيسيوم والميلاتونين الطبيعي اللي بيحسّن النوم.

يفضّل تجنّب الكافيين (شاي، قهوة، نسكافيه) قبل النوم لأنه بيزود التوتر ويأخر النوم.