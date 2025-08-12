هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

في عالم السرعة وضيق الوقت، أصبحت الوجبات السريعة مثل النودلز سريعة التحضير خيارًا يوميًا للكثير من الأشخاص وبالأخص فئة الشباب والطلاب، والأطفال، بنكهتها المغرية وسهولة تحضيرها في دقائق، لتصبح حلا مثاليا عندما يشعر البعض بالجوع، لكن هل تساءلت يومًا: ماذا يحدث لجسمك إذا تناولتها يوميًا؟

أضرار تناول النودلز يوميا

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن أضرار تناول النودلز يوميا.

ما هي النودلز سريعة التحضير بالضبط؟

النودلز الجاهزة تُصنع غالبًا من دقيق القمح الأبيض المكرر، وتُقلى مسبقًا في الزيت ثم تُجفف.

وتأتي في عبوة تحتوي على شعيرية جافة وكيس توابل، مليء بالمنكهات الصناعية، والملح، والمواد الحافظة.

ما الذي يحدث عند تناول النودلز يوميًا؟

تحتوي عبوة واحدة من النودلز على ما بين 800 و1500 ملغ من الصوديوم، أي أكثر من نصف الاحتياج اليومي.

النتيجة؟

ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الكلى، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

قيمة غذائية شبه معدومة، النودلز فقيرة في الفيتامينات، والألياف، والبروتينات والمعادن الأساسية، وتناولها بانتظام يسبب:

ضعف في المناعة.

مشاكل في الهضم.

شعور سريع بالجوع رغم تناول الطعام.

منكهات صناعية وزيوت غير صحية، أشهرها: جلوتامات أحادية الصوديوم MSG، وهي مادة تعزز الطعم لكنها قد تسبب للبعض:

صداع.

خفقان القلب.

اضطرابات مزاجية ونوم سيئ.

كما تُستخدم زيوت مهدرجة غنية بالدهون المتحولة، المعروفة بتأثيرها السلبي على صحة القلب والشرايين.

زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، بسبب ارتفاع السعرات وقلة المغذيات.

وتتسبب النودلز بخلل في توازن الطاقة داخل الجسم، ما يؤدي إلى:

زيادة في الوزن.

احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى البعيد.

كيف تجعل النودلز أكثر صحة إن اضطررت لتناولها؟

إن كنت لا تستطيع التخلي عنها تمامًا، فجرّب هذه الخطوات:

أضف خضراوات طازجة مثل الجزر، والفلفل، والسبانخ.

أضف مصدر بروتين مثل البيض، التونة، الدجاج المشوي.

استبدل التوابل الجاهزة بملح خفيف وتوابل طبيعية.

لا تستخدم الماء الذي تُطهى فيه الشعيرية، صَفِّها وابدأ من جديد.

البدائل الصحية للنودلز

إذا كنت تبحث عن وجبة سريعة وصحية، فهذه بعض الخيارات: