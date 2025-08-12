قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أسماء عبد الحفيظ

في عالم السرعة وضيق الوقت، أصبحت الوجبات السريعة مثل النودلز سريعة التحضير خيارًا يوميًا للكثير من الأشخاص وبالأخص فئة الشباب والطلاب، والأطفال، بنكهتها المغرية وسهولة تحضيرها في دقائق، لتصبح حلا مثاليا عندما يشعر البعض بالجوع، لكن هل تساءلت يومًا: ماذا يحدث لجسمك إذا تناولتها يوميًا؟

أضرار تناول النودلز يوميا

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن أضرار تناول النودلز يوميا.

ما هي النودلز سريعة التحضير بالضبط؟

النودلز الجاهزة تُصنع غالبًا من دقيق القمح الأبيض المكرر، وتُقلى مسبقًا في الزيت ثم تُجفف. 

وتأتي في عبوة تحتوي على شعيرية جافة وكيس توابل، مليء بالمنكهات الصناعية، والملح، والمواد الحافظة.

ما الذي يحدث عند تناول النودلز يوميًا؟

تحتوي عبوة واحدة من النودلز على ما بين 800 و1500 ملغ من الصوديوم، أي أكثر من نصف الاحتياج اليومي.

أضرار تناول النودلز يوميا


النتيجة؟
ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الكلى، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

قيمة غذائية شبه معدومة، النودلز فقيرة في الفيتامينات، والألياف، والبروتينات والمعادن الأساسية، وتناولها بانتظام يسبب:

ضعف في المناعة.

مشاكل في الهضم.

شعور سريع بالجوع رغم تناول الطعام.

أضرار تناول النودلز يوميا

منكهات صناعية وزيوت غير صحية، أشهرها: جلوتامات أحادية الصوديوم MSG، وهي مادة تعزز الطعم لكنها قد تسبب للبعض:

صداع.

خفقان القلب.

اضطرابات مزاجية ونوم سيئ.

كما تُستخدم زيوت مهدرجة غنية بالدهون المتحولة، المعروفة بتأثيرها السلبي على صحة القلب والشرايين.

زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، بسبب ارتفاع السعرات وقلة المغذيات. 

وتتسبب النودلز بخلل في توازن الطاقة داخل الجسم، ما يؤدي إلى:

زيادة في الوزن.

احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى البعيد.

 كيف تجعل النودلز أكثر صحة إن اضطررت لتناولها؟

إن كنت لا تستطيع التخلي عنها تمامًا، فجرّب هذه الخطوات:

  •  أضف خضراوات طازجة مثل الجزر، والفلفل، والسبانخ.
  •  أضف مصدر بروتين مثل البيض، التونة، الدجاج المشوي.
  •  استبدل التوابل الجاهزة بملح خفيف وتوابل طبيعية.
  •  لا تستخدم الماء الذي تُطهى فيه الشعيرية، صَفِّها وابدأ من جديد.

 البدائل الصحية للنودلز

إذا كنت تبحث عن وجبة سريعة وصحية، فهذه بعض الخيارات:

  • شوفان مع خضار وبيض مسلوق.
  • خبز القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني.
  • شوربة عدس أو خضار سريعة التحضير.
  • سلطة تونة مع خبز محمص.
