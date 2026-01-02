قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025

وزير الزراعة
وزير الزراعة
هاني حسين

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة نوعية خلال عام 2025، لا سيما في مجال الصادرات الزراعية، التي تجاوز حجمها 9.2 مليون طن بقيمة تخطت 4 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النتائج تعكس قدرة الدولة المصرية على تعزيز تنافسية منتجاتها الزراعية في الأسواق العالمية، وما تحظى به من ثقة متزايدة لدى مختلف الدول المستوردة.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح يعود بالأساس إلى الاعتماد على البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة وزيادة المساحات المنزرعة.

وذكر، أن التعاون الوثيق مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصدير كان له دور محوري في تحقيق هذه القفزة في الصادرات، مشيراً إلى أن الزيادة المسجلة تجاوزت 750 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وأشار علاء فاروق إلى أن الموالح المصرية تصدرت قائمة الصادرات الزراعية بأكثر من 2.2 مليون طن، تلتها البطاطس بنحو 1.4 مليون طن، ثم البطاطا بقرابة 400 ألف طن، إضافة إلى الفاصوليا الطازجة والجافة بنحو 350 ألف طن، والبصل الطازج.

ولفت إلى أن مصر باتت تُصدّر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم، تشمل ما يزيد على 405 منتجات زراعية مختلفة.

الزراعة وزير الزراعة اخبار التوك شو مصر القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

ايمن يونس

بعد خروج الأهلي والزمالك.. أيمن يونس: يجب تغيير لوائح بطولة كأس العاصمة

محمد هانى

أيمن أشرف: باستثناء منتخب مصر أرشح المغرب والسنغال لحصد لقب أمم أفريقيا

صورة من اللقاء

غياب مرموش.. مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد