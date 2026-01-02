تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة نوعية خلال عام 2025، لا سيما في مجال الصادرات الزراعية، التي تجاوز حجمها 9.2 مليون طن بقيمة تخطت 4 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النتائج تعكس قدرة الدولة المصرية على تعزيز تنافسية منتجاتها الزراعية في الأسواق العالمية، وما تحظى به من ثقة متزايدة لدى مختلف الدول المستوردة.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح يعود بالأساس إلى الاعتماد على البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة وزيادة المساحات المنزرعة.

وذكر، أن التعاون الوثيق مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصدير كان له دور محوري في تحقيق هذه القفزة في الصادرات، مشيراً إلى أن الزيادة المسجلة تجاوزت 750 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وأشار علاء فاروق إلى أن الموالح المصرية تصدرت قائمة الصادرات الزراعية بأكثر من 2.2 مليون طن، تلتها البطاطس بنحو 1.4 مليون طن، ثم البطاطا بقرابة 400 ألف طن، إضافة إلى الفاصوليا الطازجة والجافة بنحو 350 ألف طن، والبصل الطازج.

ولفت إلى أن مصر باتت تُصدّر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم، تشمل ما يزيد على 405 منتجات زراعية مختلفة.