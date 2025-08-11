تدمر المخ.. اعرف أعراض التهاب الغدد اللعابية وأسبابها والأكثر عرضة لها

الغدد اللعابية 3 أنواع نكافية ولسانية وأسفل الفك

جفاف الفم من علامات التهاب الغدد اللعابية

اهمال علاج التهاب الغدد اللعابية يهدد بانتشارها للمخ

الغدد اللعابية هى المسئولة عن إنتاج اللعاب مما يساعد على البلع وهضم الطعام ويحمي أسنانك من البكتيريا الضارة.

وتكمن خطورة التهاب الغدد اللعابية فى قابلية انتشارها إلى الأنسجة العميقة في الرأس والرقبة، مسببًا عدوى شديدة لذا من المهم استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت عليك أي أعراض لالتهاب الغدد اللعابية، مثل الألم والتورم والحمى.

أنواع الغدد اللعابية

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك فهناك ثلاث غدد لعابية رئيسية:

الغدد النكفية والتى تقع أمام كل أذن.

الغدد تحت الفك السفلي ، تقع في الجزء الخلفي من الفم و أسفل الفك.

الغدد تحت اللسانية توجد في أرضية الفم أسفل اللسان.



بالإضافة إلى الغدد اللعابية الرئيسية، توجد مئات الغدد اللعابية الصغيرة و توجد هذه الغدد الصغيرة في شفتيك، والجزء الداخلي من الخدين، وفي جميع أنحاء بطانة فمك وحلقك.

يؤثر التهاب الغدد اللعابية في الغالب على الغدد النكفية وتحت الفك السفلي وقد تكون حالة حادة ، أو مزمنة طويلة الأمد، أو متكررة.

الأكثر عرضة لالتهاب الغدد اللعابية



يمكن لأي شخص أن يُصاب بالتهاب الغدد اللعابية ولكنه أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وخاصةً أولئك الذين يعانون من حصوات الغدد اللعابية .

يمكن أن يحدث التهاب الغدد اللعابية في فئات عمرية أخرى، بما في ذلك:

الأطفال خلال الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم.

الأشخاص المرضى أو المتعافين من الجراحة.

الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو سوء التغذية أو ضعف المناعة فلا يستطيع الجسم محاربة المرض.

أعراض التهاب الغدد اللعابية



تشمل أعراض التهاب الغدد اللعابية ما يلي:

تضخم وحساسية وتغير لون أحد الغدد اللعابية.

الحمى وتحدث عندما يؤدي الالتهاب إلى العدوى.

انخفاض اللعاب من أعراض التهاب الغدد اللعابية الحاد والمزمن.

ألم أثناء الأكل.

جفاف الفم .

تورم في منطقة الخد والرقبة.

أسباب التهاب الغدد اللعابية



وللتمكن من الوقاية من مختلف الأنواع يجب معرفة أسباب التهاب الغدد اللعابية ما يلي:

عدوى بكتيرية أو فيروسية.

جفاف.

مرض حديث.

بعض الأدوية مثل مدرات البول ومضادات الهيستامين وحاصرات بيتا .

متلازمة شوجرن وهو مرض مناعي ذاتي.

سوء نظافة الفم .