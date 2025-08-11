قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تدمر المخ.. اعرف أعراض التهاب الغدد اللعابية وأسبابها والأكثر عرضة لها

التهاب الغدد اللعابية
التهاب الغدد اللعابية
اسماء محمد
  • الغدد اللعابية 3 أنواع نكافية ولسانية وأسفل الفك
  • جفاف الفم من علامات التهاب الغدد اللعابية 
  • اهمال علاج التهاب الغدد اللعابية يهدد بانتشارها للمخ 

الغدد اللعابية هى المسئولة عن إنتاج اللعاب مما يساعد على البلع وهضم الطعام ويحمي أسنانك من البكتيريا الضارة. 

وتكمن خطورة التهاب الغدد اللعابية فى قابلية انتشارها إلى الأنسجة العميقة في الرأس والرقبة، مسببًا عدوى شديدة لذا من المهم استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت عليك أي أعراض لالتهاب الغدد اللعابية، مثل الألم والتورم والحمى.

الغدد اللعابية


 أنواع الغدد اللعابية 

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك فهناك ثلاث غدد لعابية رئيسية:

الغدد النكفية والتى تقع أمام كل أذن.
الغدد تحت الفك السفلي ، تقع في الجزء الخلفي من الفم و أسفل الفك.
الغدد تحت اللسانية  توجد في أرضية الفم أسفل اللسان.


بالإضافة إلى الغدد اللعابية الرئيسية، توجد مئات الغدد اللعابية الصغيرة و توجد هذه الغدد الصغيرة في شفتيك، والجزء الداخلي من الخدين، وفي جميع أنحاء بطانة فمك وحلقك.

يؤثر التهاب الغدد اللعابية في الغالب على الغدد النكفية وتحت الفك السفلي وقد تكون حالة حادة ، أو مزمنة طويلة الأمد، أو متكررة.

الغدد اللعابية 

الأكثر عرضة لالتهاب الغدد اللعابية


يمكن لأي شخص أن يُصاب بالتهاب الغدد اللعابية ولكنه أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وخاصةً أولئك الذين يعانون من حصوات الغدد اللعابية .

يمكن أن يحدث التهاب الغدد اللعابية في فئات عمرية أخرى، بما في ذلك:

الأطفال خلال الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم.
الأشخاص المرضى أو المتعافين من الجراحة.
الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو سوء التغذية أو ضعف المناعة فلا يستطيع الجسم محاربة المرض.

 أعراض التهاب الغدد اللعابية


تشمل أعراض التهاب الغدد اللعابية ما يلي:

تضخم وحساسية وتغير لون أحد الغدد اللعابية.
الحمى وتحدث عندما يؤدي الالتهاب إلى العدوى.
انخفاض اللعاب من أعراض التهاب الغدد اللعابية الحاد والمزمن.
ألم أثناء الأكل.
جفاف الفم .
تورم في منطقة الخد والرقبة.

أعراض التهاب الغدد اللعابية 

أسباب التهاب الغدد اللعابية


وللتمكن من الوقاية من مختلف الأنواع يجب معرفة أسباب التهاب الغدد اللعابية ما يلي:

عدوى بكتيرية أو فيروسية.
جفاف.
مرض حديث.
بعض الأدوية مثل مدرات البول ومضادات الهيستامين وحاصرات بيتا .
متلازمة شوجرن وهو مرض مناعي ذاتي.
سوء نظافة الفم .

الغدد اللعابية التهاب الغدد اللعابية الغدد النكفية الحمى التورم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ترامب

رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا في غزة لانتهت الحرب بالفعل

طائرة حربية إسرائيلية

طائرة حربية إسرائيلية تخترق أجواء دمشق وتحلق فوق ريفها

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

فيديو

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد