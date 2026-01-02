"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟

اكتشف باحثون أستراليون من جامعة كيرتن موقعًا جيولوجيًا فريدًا في وسط أستراليا، يشكل “كنزًا مدفونًا” من معدن النيوبيوم النادر، وقد يكون له تأثير كبير على خريطة الموارد المعدنية عالميًا.

النيوبيوم يُعد من المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات متعددة تشمل الفولاذ عالي القوة والأبحاث التكنولوجية المتقدمة، مثل المركبات الكهربائية، والطائرات، والمغانط فائقة التوصيل، وغيرها من القطاعات التي تعتمد على مواد أخف وزنًا وأقوى أداءً.

اكتشاف الكنز المدفون

الفريق البحثي اكتشف أن صخور الكربوناتيت الغنية بالنيوبيوم، والتي كانت مدفونة على أعماق كبيرة، تشكلت قبل نحو 830 إلى 820 مليون سنة خلال فترة تمزق القارة العظمى القديمة “رودينيا”.

هذه الصخور الفريدة صعدت من أعماق الوشاح إلى القشرة الأرضية عبر صدوع تكتونية، مما سهّل تكوين تركيزات معدنية مكثفة على عمق كبير.

الدراسة استخدمت تقنيات تأريخ النظائر والتحليل الجيولوجي المتقدم لفهم كيفية تشكل هذه الرواسب النادرة عبر مئات ملايين السنين، مما يفتح نافذة جديدة على تاريخ تكون المعادن الحرجة.

حتى الآن، تُعتمد غالبية إمدادات النيوبيوم عالميًا على عدد محدود من المصادر، وعلى رأسها مناجم في البرازيل، مما يجعل التنويع في مواقع الإنتاج أمرًا مهمًا للاستقرار في سلاسل التوريد العالمية.

ما أهمية الاكتشاف؟

أهمية هذا الاكتشاف ليست فقط في القيمة العلمية، بل أيضًا في الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية، فالنيوبيوم من المعادن ذات الاستخدامات الحرجة في الصناعات الحديثة، ويُستخدم في توليد فولاذ أخف وأقوى يُحسن من كفاءة المركبات وهيكليات البناء والتطبيقات الصناعية الثقيلة.

الاكتشاف الأسترالي قد يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر محدودة، خصوصًا مع التوجه العالمي نحو تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية التي تتطلب مواد متقدمة. كما يمكن أن يعزز موقع أستراليا في السوق العالمية كمزود جديد لموارد استراتيجية.

التحدي المقبل يتمثل في تطوير هذه الموارد للاستخراج التجاري، ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات اللازمة لمعالجة الصخور واستخراج المعدن بكفاءة. مثل هذه المشاريع غالبًا ما تستغرق سنوات قبل أن تتحول إلى إنتاج فعلي، لكن هذا الاكتشاف يشكل خطوة مهمة نحو استكشاف موارد جديدة للمعادن الحرجة في عصر تتسارع فيه الحاجة إليها.

وبحسب الخبراء، فإن هذا الاكتشاف لا يمثل مجرد إضافة علمية، بل يحمل آفاقًا اقتصادية واسعة في مجال المعادن الحيوية التي ستلعب دورًا محوريًا في صناعة المستقبل، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على المواد التي تدعم التطور التكنولوجي والتحول إلى طاقات أنظف.