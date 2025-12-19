أستراليا.. خطة حكومية لجمع الأسلحة من المدنيين وتسليمها للسلطات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عزمه المضي قدماً في برنامج وطني لجمع الأسلحة من المواطنين وتسليمها للسلطات.

وجاء إعلانه في أعقاب هجوم عيد الأنوار (حانوكا) التي وقعت في شاطئ بوندي بمدينة سيدني.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته ستسعى إلى سن تشريعات جديدة لقمع الكراهية والتطرف، في أعقاب الهجوم التي وقعت خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني، والتي راح ضحيتها 15 شخصاً.

وأضاف ألبانيز أن وزارة الداخلية ستُمنح صلاحية إلغاء تأشيرات من ينشرون الكراهية، وأشار إلى أنه سيتم سنّ قوانين تشدد العقوبات على التحريض.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن محاولة ربط اعتراف بلاده بفلسطين وهجوم بوندي الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي واستهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود بالقرب من شاطئ بوندي بمدينة سيدني، أمر مرفوض.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم الليلة الماضية، ألبانيز بإشعال فتيل "معاداة السامية" من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.



وعندما سئل ألبانيز عما إذا كان يقبل هذا الارتباط، قال"لا، لا أقبله .. وبشكل ساحق، يعترف معظم العالم بأن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط"، حسبما أورد موقع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).