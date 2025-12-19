قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
محافظات

حملة بيطرية مفاجئة على الوجبات المدرسية بمدرسة للصم وضعاف السمع بجرجا

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة الأستاذ علاء فاروق، وبإشراف الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، تكثف مديرية الطب البيطري جهودها للرقابة على الأغذية المقدمة للطلاب، خاصة بالمدارس والفئات الأولى بالرعاية.

وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الله، مدير إدارة جرجا البيطرية، قامت اليوم الأربعاء الموافق 17/12/2025، كل من الدكتورة ماريان فتحي والدكتورة ديانا سامي، بحملة مرور دورية على مدرسة للصم وضعاف السمع بدائرة مركز جرجا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوجبات المدرسية المقدمة للطلاب.

حملة الطب البيطري بسوهاج

وشملت الحملة فحص اللحوم البلدي الموردة للمدرسة، والتأكد من مدى صلاحيتها وجودتها، ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، والتأكد من خلوها من أي مظاهر فساد أو تلوث قد تؤثر على الصحة العامة.

وأكد القائمون على الحملة أن أعمال الفحص تمت وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، حيث جرى الاطلاع على طرق التخزين، ومتابعة حالة اللحوم المقدمة للوجبات المدرسية، والتأكد من سلامة تداولها داخل المدرسة، بما يضمن تقديم غذاء آمن وصحي للطلاب.

وأشار مسؤولو الطب البيطري إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف المدارس والمنشآت الغذائية، للتأكد من جودة المنتجات الغذائية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

من جانبها، أكدت مديرية الطب البيطري بسوهاج استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على صحة الطلاب، وضمان تقديم وجبات غذائية مطابقة للمواصفات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الرقابة الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على سلامة الغذاء المقدم داخل المدارس بمختلف مراكز المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حملة الطب البيطري مدرسة

المزيد

