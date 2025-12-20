قوانين وإصلاحات قادمة في أستراليا لتشديد الرقابة على السلاح بعد بوندي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم السبت إن الجالية اليهودية في البلاد "لا يمكن كسرها " بعد حضوره فعالية تأبينية في كنيس يهودي في سيدني لضحايا هجوم مسلح على احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ البحر.

كان حادث إطلاق النار الذي وقع في شاطئ بوندي يوم الأحد الماضي أسوأ حادثة من نوعها في أستراليا منذ نحو 30 عاماً، ويجري التحقيق فيه باعتباره عملاً إرهابياً.

كثفت السلطات الدوريات الأمنية في جميع أنحاء البلاد لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف.

وقال ألبانيز في تصريحات متلفزة من كانبرا: "لقد كانت ليلة وحدة وصمود وراحة وإيمان ومحبة".

حرب غزة

تعهد ألبانيز، تحت ضغط من النقاد الذين يقولون إن حكومته المنتمية إلى يسار الوسط لم تفعل ما يكفي لكبح جماح تصاعد معاداة السامية منذ بداية حرب غزة، بتعزيز قوانين مكافحة الكراهية.

كما تعهدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، بإجراء مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تشديد قوانين مكافحة الكراهية والسيطرة على الأسلحة.

وتعهدت يوم السبت بتقديم مشروع قانون يوم الاثنين لحظر عرض رموز وأعلام "المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك رموز وأعلام تنظيم القاعدة، وحركة الشباب، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم داعش.

وقال المدعي العام مايكل دالي في مؤتمر صحفي متلفز في سيدني: "لا يمكن عرض هذه الرموز إلا من قبل شخص مختل عقلياً أو لديه نية الإهانة والتخويف والإرهاب".

عودة رجال الإنقاذ إلى شاطئ بوندي



عاد حوالي 1000 من رجال الإنقاذ البحري إلى العمل في شاطئ بوندي يوم السبت، واستأنفوا الدوريات المنتظمة بعد توقفها بسبب حادث إطلاق النار، والذي نتج عنه إغلاق الطرق في جميع المنطقة الساحلية الشهيرة لعدة أيام.

وقالت منظمة الإنقاذ على الشواطئ الأسترالية إن متطوعي شاطئ بوندي ورجال الإنقاذ المحترفين، بزيّهم الأحمر والأصفر المميز، اصطفوا على الرمال صباح يوم السبت لمدة دقيقتين صمتًا تكريمًا لضحايا إطلاق النار.

قُتل ساجد أكرم، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يُزعم أنه المسلح، برصاص الشرطة في موقع الحادث. ووجهت الشرطة إلى ابنه نويد أكرم، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي أصيب هو الآخر برصاص الشرطة وخرج من غيبوبته ظهر الثلاثاء، 59 تهمة، من بينها القتل والإرهاب. وتعتقد الشرطة أن الشابين استلهما أفكارهما من تنظيم داعش المتطرف.