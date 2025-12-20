قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
أخبار العالم

قوانين وإصلاحات قادمة في أستراليا لتشديد الرقابة على السلاح بعد بوندي

رئيس الوزراء الإسترالي
رئيس الوزراء الإسترالي
محمد على

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم السبت إن الجالية اليهودية في البلاد "لا يمكن كسرها " بعد حضوره فعالية تأبينية في كنيس يهودي في سيدني لضحايا هجوم مسلح على احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ البحر.

كان حادث إطلاق النار  الذي وقع في شاطئ بوندي يوم الأحد الماضي أسوأ حادثة من نوعها في أستراليا منذ نحو 30 عاماً، ويجري التحقيق فيه باعتباره عملاً إرهابياً.

  كثفت السلطات الدوريات الأمنية في جميع أنحاء البلاد لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف.

وقال ألبانيز في تصريحات متلفزة من كانبرا: "لقد كانت ليلة وحدة وصمود وراحة وإيمان ومحبة".

حرب غزة

تعهد ألبانيز، تحت ضغط من النقاد الذين يقولون إن حكومته المنتمية إلى يسار الوسط لم تفعل ما يكفي لكبح جماح تصاعد معاداة السامية منذ بداية حرب غزة، بتعزيز قوانين مكافحة الكراهية.

كما تعهدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، بإجراء مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تشديد قوانين مكافحة الكراهية والسيطرة على الأسلحة.

وتعهدت يوم السبت بتقديم مشروع قانون يوم الاثنين لحظر عرض رموز وأعلام "المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك رموز وأعلام تنظيم القاعدة، وحركة الشباب، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم داعش.

وقال المدعي العام مايكل دالي في مؤتمر صحفي متلفز في سيدني: "لا يمكن عرض هذه الرموز إلا من قبل شخص مختل عقلياً أو لديه نية الإهانة والتخويف والإرهاب".

 

عودة رجال الإنقاذ إلى شاطئ بوندي


عاد حوالي 1000 من رجال الإنقاذ البحري إلى العمل في شاطئ بوندي يوم السبت، واستأنفوا الدوريات المنتظمة بعد توقفها بسبب حادث إطلاق النار، والذي نتج عنه إغلاق الطرق في جميع المنطقة  الساحلية الشهيرة لعدة أيام.

وقالت منظمة الإنقاذ  على الشواطئ الأسترالية إن متطوعي شاطئ بوندي ورجال الإنقاذ المحترفين، بزيّهم الأحمر والأصفر المميز، اصطفوا على الرمال صباح يوم السبت لمدة دقيقتين صمتًا تكريمًا لضحايا إطلاق النار.

قُتل ساجد أكرم، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يُزعم أنه المسلح، برصاص الشرطة في موقع الحادث. ووجهت الشرطة إلى ابنه نويد أكرم، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي أصيب هو الآخر برصاص الشرطة وخرج من غيبوبته ظهر الثلاثاء، 59 تهمة، من بينها القتل والإرهاب. وتعتقد الشرطة أن الشابين استلهما أفكارهما من تنظيم داعش المتطرف.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليهودية كنيس يهودي سيدني ألبانيز

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

عبد الرزاق حمدالله

أعلن الاعتزال دوليا .. عبد الرزاق حمدالله هداف من طراز خاص.. مسيرة دولية بطعم الصبر والإنصاف

منتخب مصر

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

بالصور

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

