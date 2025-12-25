قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
أستراليا: إلقاء قنبلة حارقة على سيارة يهودية في ملبورن

فرناس حفظي

أفادت شبكة ABC الأسترالية أن قنبلة حارقة أُلقيت على سيارة يهودية في ملبورن بأستراليا، كانت تحمل لافتة على سقفها كُتب عليها "عيد حانوكا سعيد". 

واشتعلت النيران في السيارة، التي كانت متوقفة في موقف سيارات أحد المنازل، من الداخل، ولم يكن أحد بداخلها، ولم تسجل أي إصابات، وتم إجلاء سكان المنزل كإجراء احترازي، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس أن قوات الأمن في أستراليا ،  ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما في مدينة فريمانتل غرب أستراليا، بعد أن أعرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييده للهجوم المسلح  الذي استهدف شاطئ بوندي في سيدني الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأعلنت الشرطة المحلية عن ذلك، مضيفة أنه وجهت إليه تهمة التحرش العنصري وحيازة سلاح غير مرخص عثر عليه في منزله، وبحسب تقارير من أستراليا، فقد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يؤيد بنسبة 100%" الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم، وعثرت الشرطة في منزله على ستة أسلحة و4000 رصاصة ومواد معادية للسامية.

كما ورد أنه خلال جلسة استماع في قضيته، ادعى أنه لم يكن ينوي إيذاء أحد، بل "كان يهدف إلى إبراز التناقض بين هذا الهجوم ومقتل الفلسطينيين في غزة".

 

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

