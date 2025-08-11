أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

تعد الكنافة بالقشطة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن هناك أسرار لايعرفها الكثيرون عن كيفية تقديمها بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة من خلال خطوات الشيف

نرمين هنو منقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكنافة بالقشطة



½ كيلو الكنافة

150 جم سمنة مذابة

2 كوب قشطة بلدي

مكونات شربات بارد

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

3 ملعقة كبيرة سوداني مجروش للتزيين

طريقة عمل الكنافة بالقشطة



افركي الكنافة بيديك وامزجيها مع السمنة جيدًا حتى تتشرب ثم افردها في صينية ثم ادخلها فرنا ساخنا.

حمري الكنافة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا ثم اخرجها من الفرن وصَفِّها من السمنة الزائدة وهي لا تزال دافئة.

اسقِ الكنافة كلها بـالشربات البارد بالتساوي في قالب تقديم أو حلقة معدنية ثم ضعي نصف كمية الكنافة المسقاة واضغط برفق لتتماسك.

أضيفي طبقة من القشطة ثم باقي كمية الكنافة واضغط بخفة لتغطية القشطة واقلبها في طبق التقديم إن كنت قد استخدمت قالبًا ورشي الوجه بـالسوداني المجروش.

طريقة عمل مكونات الشربات

فى وعاء على النار اغلى مكونات الشربات لمدة 10 دقائق ثم اتركيه حتى يبرد.