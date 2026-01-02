خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مخططًا بدقة ومتعدد المراحل، موضحًا أن العملية جاءت في إطار محاولات لضرب المسار التفاوضي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف عمار قناة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن هذه الخطوة تعكس فشلًا وإفلاسًا سياسيًا من قبل كييف وحلفائها في محاولة عرقلة جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع، مشيرًا إلى أن هناك محاولات مستمرة من أوكرانيا والداعمين لها لعرقلة المسار التفاوضي بهدف تحقيق مكاسب قصيرة المدى.

وأكد عمار قناة، أن المرحلة الراهنة تتجه نحو خطوات إيجابية للتوجه نحو السلام، بما يتوافق مع مصالح الدول الأوروبية وخصوصًا أوكرانيا، مؤكدًا أن أي حل للصراع الجيوسياسي بين روسيا وأمريكا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوافقات الثنائية بين القوتين العظميين، مع ضرورة مراعاة المرونة والتعاطي مع متطلبات كييف والمنظومة الأوروبية.

وأشار الدكتور عمار قناة إلى أن الهجوم المتهور قد كبد المنظومة الأوروبية خسائر سياسية واستراتيجية، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يتطلب قدرًا من المرونة من جانب أوكرانيا وأوروبا على حد سواء.