أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل
"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائد الدعم السريع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
توك شو

خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل

محمود محسن

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مخططًا بدقة ومتعدد المراحل، موضحًا أن العملية جاءت في إطار محاولات لضرب المسار التفاوضي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف عمار قناة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن هذه الخطوة تعكس فشلًا وإفلاسًا سياسيًا من قبل كييف وحلفائها في محاولة عرقلة جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع، مشيرًا إلى أن هناك محاولات مستمرة من أوكرانيا والداعمين لها لعرقلة المسار التفاوضي بهدف تحقيق مكاسب قصيرة المدى.

وأكد عمار قناة، أن المرحلة الراهنة تتجه نحو خطوات إيجابية للتوجه نحو السلام، بما يتوافق مع مصالح الدول الأوروبية وخصوصًا أوكرانيا، مؤكدًا أن أي حل للصراع الجيوسياسي بين روسيا وأمريكا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوافقات الثنائية بين القوتين العظميين، مع ضرورة مراعاة المرونة والتعاطي مع متطلبات كييف والمنظومة الأوروبية.

وأشار الدكتور عمار قناة إلى أن الهجوم المتهور قد كبد المنظومة الأوروبية خسائر سياسية واستراتيجية، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يتطلب قدرًا من المرونة من جانب أوكرانيا وأوروبا على حد سواء.

عمار قناة بوتين روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

