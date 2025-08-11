قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
اسماء محمد

يتم علاج اضطراب القلق العام بالأدوية أو العلاج السلوكي المعرفي ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها بنفسك لتخفيف أعراض القلق.

 قد تكون هذه التغييرات في نمط حياتك كافية لمساعدتك فى علاج القلق الزائد دون الحاجة إلى أدوية.

طرق علاج القلق الزائد

ووفقا لما جاء فى موقع "upmc" نكشف لكم طرق علاج القلق الشديد بدون أدوية.

دعاء القلق وعدم النوم


 

دمج وقت التوقف في روتينك اليومي


يمكنكِ المساعدة في إدارة مشاعر القلق بتخصيص وقت لنفسكِ يوميًا سواءً كان ذلك بالصلاة، أو التأمل، أو حمامًا مُهدئًا، أو نزهةً في الغابة، فإنّ تخصيص وقتٍ للتخلّص من التوتر جزءٌ أساسيٌّ من صحتكِ النفسية.

التواصل مع العائلة والأصدقاء


التواجد مع الآخرين في بيئة إيجابية يساعدك على التخلص من الأفكار المقلقة كما أن التحدث عن مشاعرك مع أصدقائك أو عائلتك أو مستشارك النفسي قد يساعدك على وضعها في نصابها الصحيح.

خصص وقتًا للتواصل مع الأصدقاء والعائلة بانتظام لبناء شبكتك الاجتماعية، انضم إلى مجموعة مجتمعية، أو مركز عبادة، أو نادٍ للقراءة وأحيانًا و قد يساعدك مجرد التواجد مع الآخرين على فهم مخاوفك.

الأصدقاء

تناول الطعام الصحي


قد لا يمنع اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات الطازجة القلق، ولكنه قد يساعدك على مواجهته و تجنب تناول السكر والدقيق الأبيض والأطعمة المقلية أو الغنية بالمواد الحافظة و قد يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي إلى تقلبات مزاجية، ويتركك تشعر بالخمول والإرهاق، ويجعلك أكثر عرضة للاكتئاب والقلق.

ممارسة الرياضة بانتظام


عندما يشعر جسمك بتحسن، سيشعر عقلك بالتحسن ويُنتج النشاط البدني مواد كيميائية في الدماغ (الإندورفينات) تعمل كمسكنات طبيعية للألم.

اختر نشاطًا تستمتع به، سواءً كان السباحة أو الركض أو الرقص أو المشي وثلاثون دقيقة من التمارين القلبية الوعائية خمس مرات أسبوعيًا هي الأمثل ولكن حتى المشي السريع لمدة عشر دقائق يُحسّن مزاجك ويساعدك على الشعور بقدرة أكبر على التعامل مع التوتر.

الابتعاد عن الكافيين والكحول


الكافيين منبه قد يزيد من الشعور بالقلق ويساهم في الأرق  والكحول مُثبِّط، ولكنه قد يؤثر  على النوم والشعور العام بالراحة و التوقف عن تناولهما قد يساعدك على الشعور بالهدوء والتحكم في مخاوفك.

ممارسة التنفس العميق


من أبسط الطرق لتهدئة القلق أخذ أنفاس عميقة وبطيئة بالتركيز على عملية الشهيق والزفير (التي لا نفكر فيها عادةً)، نصرف انتباهنا عن قلقنا كما يُحفّز التنفس العميق العصب المبهم، مما يُحفّز حالة من الاسترخاء.

مخاطر وضع الموبايل بجانب الرأس خلال النوم

مارس عادات النوم الجيدة


يعمل جسمك وعقلك على أفضل وجه عندما تحصل على قسط كافٍ من الراحة، لكن القلق والخوف قد يُبقيانك مستيقظًا طوال الليل وقلة النوم تُفاقم القلق، وتُدخلك في حلقة مفرغة.

عادات النوم المنتظمة أساسية لنوم هانئ. وتشمل:

تجنب أي نوع من الشاشات (التلفزيون، الكمبيوتر، الهاتف) لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.
الامتناع عن تناول الكافيين والكحول قبل النوم.
الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
الحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة.
عدم استخدام غرفة نومك لأي شيء سوى النوم وممارسة الجنس.
افصل التيار الكهربائي على فترات منتظمة
من الرائع معرفة ما يحدث في العالم، لكن الانشغال بأخبار اليوم قد يُثير القلق ومن الأفضل أخذ فترات راحة والانفصال التام عن العالم.

وضع حدود عامة لوقت استخدام الشاشات، خاصةً ليلًا لأنها تقلل من إنتاج الميلاتونين وهو الهرمون المُسبب للنعاس.

متى يجب عليك زيارة الطبيب للقلق


يصبح القلق مشكلة خطيرة عندما يتداخل مع حياتك اليومية و قد تمنعك الأفكار المقلقة من الذهاب إلى العمل أو المدرسة، أو تدفعك إلى تجنب المواقف الاجتماعية كما يمكن أن يؤثر القلق على علاقاتك الشخصية مع الأصدقاء والعائلة.

إذا كنت تعاني من قلق مستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر، فعليك استشارة طبيبك و قد يوصيك بالأدوية، أو العلاج النفسي، أو علاج قلقك بالطرق الطبيعية و يقترح عليك مزيجًا من هذه العلاجات كجزء من علاجك.

القلق اضطراب القلق علاج اضطراب القلق علاج القلق الزائد طرق علاج القلق الزائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

الطبيب ماجد

بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل

ترشيحاتنا

لحوم فاسدة

قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور

المهندس محمد جمال البديوي

فائز بانتخابات الشيوخ بالجيزة يتبرع بقيمة الحفل لصالح الأيتام والفقراء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي الجديد لبحث خطط العمل والرؤى المستقبلية

بالصور

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
القلق

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك

فيديو

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد