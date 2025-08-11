قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين
عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
اسماء محمد

تمكنت الشيف ياسمين من معرفة طريقة علمية لصنع الدجاج من الدقيق غنية بالبروتين وبنفس طعم وشكل الدجاج الأصلي وتحتوى على كمية كبيرة من البروتين الحقيقي.

وأذهلت الشيف ياسمين نصير نشطاء السوشيال ميديا بقدرتها فى صناعة أطباق مفيدة ومغذية من مكونات بسيطة كنوع من الدهم لأهل غزة فى معانتهم خلال المجاعة والحرب.

طريقة عمل الدجاج من الدقيق

وقامت الشيف ياسمين نصير بصناعة الدجاج من دقيق القمح بمكونات بسيطة جدا هى الماء والملح.

  • تعتمد طريقة استخراج الدجاج من الدقيق على الماء الوفير ، فعندما تغسل عجينة مرتاحة فى الماء من 4 ل 5 مرات النقى سيتم فصل النشا عن البروتين من دقيق القمح حتى يصبح الماء نقي.
  • نجفف النشا الخارج من الماء لصناعة وصفات اخرى فى وقت لاحق.
  • ضع البهارات على البروتين إن توفرت ثم نترك العجين يرتاح لمدة نصف ساعة ثم نقطعه ونضفره ثم نبرطه فى شكل عقد.
  • نقلي دجاج الدقيق فى الزيت كخطوة اختيارية من أجل تخفيف كمية الماء التى يمتصها وفى نفس الوقت يأخذ لون بني مثل الدجاج الحقيقي ثم نقوم بلفه فى الشاش وربطه وسلقه فى الماء المغلي.
  • نخرج دجاج القمح من وعاء الماء المغلى ونزيل الشاش ونقوم بشواءه وتقطيعه وتحميره مثل الشاورما وقدميها باردا وبعدما يبرد يتفت ويبقى بمذاق وقوام الدجاج بنسبة 85%.

وحازت هذه الوصفة للشيف ياسمين نصير على إعجاب عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا بسبب أنها طريقة حقيقة لصناعة طعام مفيد من مكونات بسيطة وأنها بذلت جهد كبير لدعم أهل غزة وكادت أن تتحول لترند حيث صنعت وصفات عديدة لدعم الفلسطينين خلال الحصار.

اول مرحلة غسل العجين 
وضع البهارات وفرد دجاج الدقيق
طريقة عمل دجاج الدقيق
طريقة عمل دجاج الدقيق
طريقة عمل دجاج الدقيق
طريقة عمل دجاج من الدقيق
طريقة عمل دجاج الدقيق
دجاج من الدقيق غزة دجاج من الدقيق غني بالبروتين دجاج غزة الشيف سمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

محمد صلاح

9 أهداف وأرقام قياسية.. صلاح يعتلي عرش افتتاحيات الدوري الإنجليزي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

محمد الشناوي

سيف زاهر يوضح رد الشناوي على ما يتم تداوله عن أزمته مع الأهلي

بالصور

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد