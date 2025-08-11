عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

تمكنت الشيف ياسمين من معرفة طريقة علمية لصنع الدجاج من الدقيق غنية بالبروتين وبنفس طعم وشكل الدجاج الأصلي وتحتوى على كمية كبيرة من البروتين الحقيقي.

وأذهلت الشيف ياسمين نصير نشطاء السوشيال ميديا بقدرتها فى صناعة أطباق مفيدة ومغذية من مكونات بسيطة كنوع من الدهم لأهل غزة فى معانتهم خلال المجاعة والحرب.

طريقة عمل الدجاج من الدقيق

وقامت الشيف ياسمين نصير بصناعة الدجاج من دقيق القمح بمكونات بسيطة جدا هى الماء والملح.

تعتمد طريقة استخراج الدجاج من الدقيق على الماء الوفير ، فعندما تغسل عجينة مرتاحة فى الماء من 4 ل 5 مرات النقى سيتم فصل النشا عن البروتين من دقيق القمح حتى يصبح الماء نقي.

نجفف النشا الخارج من الماء لصناعة وصفات اخرى فى وقت لاحق.

ضع البهارات على البروتين إن توفرت ثم نترك العجين يرتاح لمدة نصف ساعة ثم نقطعه ونضفره ثم نبرطه فى شكل عقد.

نقلي دجاج الدقيق فى الزيت كخطوة اختيارية من أجل تخفيف كمية الماء التى يمتصها وفى نفس الوقت يأخذ لون بني مثل الدجاج الحقيقي ثم نقوم بلفه فى الشاش وربطه وسلقه فى الماء المغلي.

نخرج دجاج القمح من وعاء الماء المغلى ونزيل الشاش ونقوم بشواءه وتقطيعه وتحميره مثل الشاورما وقدميها باردا وبعدما يبرد يتفت ويبقى بمذاق وقوام الدجاج بنسبة 85%.

وحازت هذه الوصفة للشيف ياسمين نصير على إعجاب عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا بسبب أنها طريقة حقيقة لصناعة طعام مفيد من مكونات بسيطة وأنها بذلت جهد كبير لدعم أهل غزة وكادت أن تتحول لترند حيث صنعت وصفات عديدة لدعم الفلسطينين خلال الحصار.

