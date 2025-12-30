التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة

رصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة خلال جلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.



وصدر الحكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل للمتهم الأول، وهو الطالب الذي أدي الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي، فيما تمت تبرئة المتهم الثانى وهو فرد الأمن، أما اللاعب رمضان صبحي وهو المتهم الثالث بأمر الإحالة صدر حكم بالحبس سنة مع الشغل، أما المتهم الرابع الهارب صدر ضده حكم غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.

تشديدات مكثفة بالمحكمة

فيما شهد محيط محكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تشديدات أمنية مكثفة وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة في رابع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحي وآخرين بقضية التزوير بمحررات رسمية.

وحضر اللاعب رمضان صبحي رفقة قوة من ترحيلات مديرية أمن الجيزة ، كما حضر باقي المتهمين بالقضية بمأموية أخري.

كما حضر بعدها عدد من اللاعبين بينهم شريف إكرامي وعلي جبر ومحمد رضا بوبو لمؤازرة رمضان صبحي وتم التحفظ علي رمضان صبحي بسجن المحكمة لحين بدء جلسة النطق بالحكم.

انهيار رمضان صبحي

وشهدت الجلسة انهيار رمضان صبحي فور النطق بالحكم من محكمة جنايات الجيزة فيما قامت مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة لترحيل رمضان صبحي لمحبسه.

كما انتابت حالة من الصدمة شريف إكرامي وعلي جبر ومحمد رضا بوبو ومحبي اللاعب فيما خرج محامي رمضان بحالة من الصدمة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

تفاصيل المحاكمة

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، شهدت جلسة مثيرة، حيث أعادت المحكمة استجواب لاعب كرة القدم رمضان صبحي للمرة الثانية داخل ثالث جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها هو وثلاثة آخرين بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وخلال الاستجواب المتجدد، واجه رئيس المحكمة المتهمين بالأحراز والمستندات المضبوطة، وطرح عليهم أسئلة تفصيلية حول كيفية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف المنسوبة للمعهد.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: يوسف م س ي السن 22 - عامل بمقهى ومقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، ومحمد إ ع ع السن 37 مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مقيم بقرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، ورمضان ص ر أ السن 28، لاعب كرة قدم ومقيم - بالم هيلز - القطامية - القاهرة، وطارق م م ص السن 45 - مالك مقهي - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

حيث قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كل من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.