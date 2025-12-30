مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

يعتقد كثيرون أن تنظيف الأسنان في أي وقت خلال اليوم كافٍ للحفاظ على صحة الفم؛ حيث أن اختيار الوقت الصحيح لتنظيف الأسنان يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من التسوس، وحماية مينا الأسنان، وتقليل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

وكشف توصيات خبراء صحة الفم والأسنان عن الوقت المثالي لتنظيف الأسنان، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic، ومن أهمها :



أولًا: تنظيف الأسنان في الصباح

ويوصي الأطباء بتنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ مباشرة وقبل تناول الإفطار، ويساعد ذلك على التخلص من البكتيريا التي تتكاثر في الفم أثناء النوم.

كما يعمل معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد على تكوين طبقة حماية للأسنان قبل التعرض للأطعمة والمشروبات الحمضية.

وفي حال تفضيل تنظيف الأسنان بعد الإفطار، يُنصح بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة، لأن الأطعمة الحمضية تضعف مينا الأسنان مؤقتًا، والتنظيف المباشر قد يسبب تآكلها.

ثانيًا: تنظيف الأسنان قبل النوم

ويُعد هذا التوقيت الأهم على الإطلاق، وخلال النوم يقل إفراز اللعاب، ما يسمح للبكتيريا بالنشاط بشكل أكبر.

وتنظيف الأسنان قبل النوم يقلل من خطر التسوس، والتهابات اللثة، ورائحة الفم الكريهة.

عدد مرات تنظيف الأسنان الموصى بها

ـ تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل.

ـ مدة التنظيف لا تقل عن دقيقتين في كل مرة.

ـ استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتعزيز حماية الأسنان.

نصائح مهمة مرتبطة بتوقيت تنظيف الأسنان

ـ تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب القهوة أو العصائر الحمضية أو المشروبات الغازية.

ـ الالتزام بروتين يومي ثابت في مواعيد تنظيف الأسنان أفضل من تغيير التوقيت باستمرار.

ـ يمكن استخدام غسول الفم أو شرب الماء بعد الأكل في حال تأجيل التنظيف.

الخلاصة

ـ أفضل وقت لتنظيف الأسنان صباحًا: قبل الإفطار.

ـ أفضل وقت مساءً: قبل النوم مباشرة.

ـ الانتظام في التوقيت عامل أساسي للحفاظ على صحة الفم والأسنان على المدى الطويل.