بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
فن وثقافة

هتغيب .. أغنية حديثة لـ مصطفى قمر من ألبومه الجديد

قسم الفن

يتعاون الفنان مصطفى قمر في أغنية جديدة تحمل إسم هتغيب، ضمن ألبومه الجديد الذى طرح منه خمس أغانٍ، والأغنية من ألحان أحمد البرازيلي وكلمات رامي أمين وتوزيع كريم عبد الوهاب وتطرح خلال أيام.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر خامس أغانى ألبومه الجديد قمر 25 وتحمل اسم الأغنية مش هاشوفك، وهى من كلمات أحمد سليم وألحان مصطفى قمر وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج كريم عبد الوهاب، وظهرت معه زوجته لأول مرة ضمن احداث الكليب، وحمل الكليب طابع الدراما.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان. وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا إشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم أصل الأيام من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها.

وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.

وقال قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها.

وتابع: الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.وأعلن مؤخرا النجم مصطفى قمر عن إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذى يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين فى الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتى الألبوم محملاً بالعديد من المفاجآت الموسيقية التى تعكس تنوعاً كبيراً فى الألوان الغنائية.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغنيات، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

