برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

طرحت قناة "ON"، البرومو الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي، والمقرر عرضه قريبًا وحصريًا على شاشتها.



المسلسل بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور.





المسلسل يشارك به دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.



ويناقش مسلسل "قسمة العدل" العديد من القضايا المهمة في المجتمع المصرى، منها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق.