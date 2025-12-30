ابنة المخرج الراحل عمرو بيومي تستقبل عزاءه

استقبلت أسرة المخرج عمرو بيومي عزاءه مساء اليوم، بحضور عدد من زملائه وأصدقاء الراحل.



يعد عمرو بيومي مخرجًا وممثلًا، ولد في 13 سبتمبر 1962، وتخرّج في المعهد العالي للسينما – قسم الإخراج عام 1985.



بدأ مسيرته الفنية بالعمل كمخرج مساعد في عدد من الأفلام الروائية، وشارك في إخراج نحو 15 فيلمًا خلال الفترة من 1984 إلى 1988، من أبرزها فيلم «جري الوحوش» للمخرج علي عبد الخالق عام 1987.

تدور أحداث «جري الوحوش» حول صديقين، سعيد ونبيل، يعاني الأول من مشكلة عدم الإنجاب، فيسعى نبيل، وهو طبيب، لمساعدته من خلال تجربة طبية غير مألوفة تعتمد على زرع جزء من مخ رجل فقير يُدعى عبدالقوي.

وبعد إجراء العملية، تتدهور الحالة الصحية لعبدالقوي، بينما تفشل محاولة الإنجاب لدى زوجة سعيد رغم نجاح العملية، لتتصاعد الأحداث في إطار درامي مشحون.



وشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما، منهم نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا، حسين الشربيني، وهدى رمزي، وهو من تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي عبد الخالق.



وعلى الصعيد الإداري والمهني، تولى عمرو بيومي منصب المدير العام لشركة «يونايتد سينماس إنترناشونال» في لندن بين عامي 1991 و1994، ثم عمل منسقًا بإحدى شركات الإنتاج في القاهرة من 1995 إلى 1997، كما قدّم عددًا من الأفلام التسجيلية القصيرة، من أبرزها «الجسر» و«الشمس لم تشرق غدًا»، وأخرج فيلم «بلد البنات» عام 2008، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام نفسه.

