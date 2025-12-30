وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم

عمت حالة من الحزن الوسط الطبي في مصر بعد الإعلان عن وفاة الدكتور عمرو أمين أستاذ العلاج الإشعاعي بالمعهد القومي للأورام، في حادث مروري.

من جانبها نعت النقابة العامة للأطباء الراحل ببالغ الحزن والأسى، متقدمة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وزملائه، وتلاميذه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه نعى مجلس نقابة أطباء القاهرة بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو أمين الأستاذ بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي، الذي توفى في حادث مروري، اليوم، بعد رحلة عطاء ترك خلالها أثرًا طيبًا في قلوب كل من عرفه.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل، غداً الأربعاء، بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر إن شاء الله.