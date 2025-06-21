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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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4 أجزاء في الفراخ تحتوي سمومًا قاتلة.. احذر تناولها

4 أجزاء في الفراخ تحتوي سمومًا قاتلة.. احذر تناولها
4 أجزاء في الفراخ تحتوي سمومًا قاتلة.. احذر تناولها
عبد العزيز جمال

كشف تقرير ،عن وجود أربعة أجزاء في الفراخ تعد بمثابة "قنابل موقوتة" داخل جسم الإنسان، لما تحمله من مواد سامة وبكتيريا قاتلة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة أبرزها السرطان. 

ورغم أن الدجاج يعد بديلاً مفضلاً عن اللحوم الحمراء، خاصة بسبب انخفاض نسبة الدهون فيه، إلا أن هذا التقرير يسلط الضوء على خطرٍ خفي يجهله كثيرون، بحسب تقرير نشرته وكالة سبوتنك الروسية سابقا.

1-مؤخرة الدجاجة.. "خزان الطفيليات" 

تُعد مؤخرة الفراخ من أكثر الأجزاء خطورة، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من الطفيليات والبكتيريا التي تنتقل إلى الإنسان حتى بعد الطهي.

 ويُشير الخبراء إلى أن هذا الجزء هو المسؤول الأول عن العديد من أمراض المعدة والجهاز الهضمي، ويُنصح بتجنبه تمامًا.

2-الرئة.. البكتيريا تقاوم النار

أما رئة الفراخ، فرغم تعرضها للطهي ودرجات حرارة عالية، إلا أنها تحتفظ بكميات خطيرة من البكتيريا لا يمكن قتلها. 

وتظهر الدراسات الحديثة أن استهلاك رئة الدجاج يتسبب في اضطرابات صحية خطيرة، نظراً لقدرتها على إيواء البكتيريا العنيدة التي قد تعبر إلى جسم الإنسان وتُحدث خللاً في أعضائه الحيوية.

3-رأس الدجاجة.. الهرمونات القاتلة

من بين الأجزاء التي تثير القلق كذلك، رأس الدجاجة التي يُحقن فيها غالباً هرمون "الستيرويد" من قبل المربين لزيادة وزن الطائر. 

هذا الهرمون لا يؤدي فقط إلى تضخم غير طبيعي للدجاج، بل يمتد خطره إلى الإنسان مسبباً السرطان، والقرح، واضطرابات في الهرمونات لدى النساء، بل وقد يؤدي إلى العقم في بعض الحالات.

4-جلد الدجاجة.. خطر مزدوج 

ورغم حب الكثيرين لجلد الفراخ لمذاقه المميز، إلا أنه يحمل خطر كبير لاحتوائه على دهون ذات سعرات حرارية عالية، وبكتيريا لا تقضي عليها الحرارة. 

وتسبب هذه البكتيريا أمراضًا مثل سرطان المعدة، والسمنة، وارتفاع الكوليسترول، والجلطات القلبية، ما يجعل من تناوله مغامرة صحية غير محسوبة.

ولم تقتصر التحذيرات على الأجزاء الأربعة فقط، بل كشف الخبراء عن مناطق أخرى في جسم الدجاجة يُفضل الابتعاد عنها كلياً، لما تحمله من أخطار صحية جسيمة.

تعتبر الرقبة من الأجزاء المحببة للكثيرين، إلا أنها تحتوي على عدد كبير من العقد الليمفاوية التي تحتفظ بالسموم والبكتيريا، ووفقًا للمتخصصين، فإن الإكثار من تناول الرقبة قد يضاعف من خطر الإصابة بالسرطان.

الفراخ مؤخرة الدجاجة الرئة أجزاء في الفراخ الدجاج

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