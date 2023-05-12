عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

صدى البلد

تختلف أجزاء الدجاج فى قيمتها الغذائية وفوائدها ونفس الأمر ينطبق على أضرارها وللأسف لايعرف الكثير منا هذه المعلومة.

شاهد الفيديو:

تقول الدكتورة ناتاليا سيتشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، تمتلك بعض أجزاء الدجاج فائدة أكثر من باقى القطع الأخرى كما تسبب بعض الأماكن فى الدجاجة أضرارا عديدة فإن بعضها آمن تماما.

ووفقا لموقع "نوفوستي " فقد قالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا في حديث لراديو "سبوتنيك" أن اللحوم البيضاء فى الدجاج تحتوى على أقل نسبة دهون لذا فإن صدر الدجاج أكثر أجزاء الدجاج فائدة للجسم والصحة.

وأوضحت أن أخطر أجزاء الدجاج على الصحة هى التى تحتوى على كمية كبيرة من الدهون المشبعة وهذا ما يوجد فى الجلد والمنطقة الموجودة أسفله مباشرة .

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

عاجل.. تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

موضوعات متعلقة

لحن الحضارة.. حفل أسطوري لعمر خيرت بالمتحف المصري الكبير

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

ليلة اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن|كلمة عمر خيرت خلال حفله بالمتحف المصري

مقطوعة جديدة باسم حفيدته.. عمر خيرت يتألق في حفل موسيقي بالمتحف المصري

ترشيحاتنا

«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو

بعد توسط السعودية لحل أزمة السودان.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبى

رايحة تحفظ قرآن .. الجارة الخائنة أنهت حياة رودينا بمأساوية في نجع حمادى

قرار مهم من العراق بشأن خفض إنتاج النفط

مصرية الجنسية .. قصة سعودي عثر على والدته بعد 32 عامًا َ

العربي يتوج بلقب كأس أمير قطر لأول مرة منذ عام 1993

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟ 

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

فيديو

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ