يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

تختلف أجزاء الدجاج فى قيمتها الغذائية وفوائدها ونفس الأمر ينطبق على أضرارها وللأسف لايعرف الكثير منا هذه المعلومة.

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تقول الدكتورة ناتاليا سيتشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، تمتلك بعض أجزاء الدجاج فائدة أكثر من باقى القطع الأخرى كما تسبب بعض الأماكن فى الدجاجة أضرارا عديدة فإن بعضها آمن تماما.

ووفقا لموقع "نوفوستي " فقد قالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا في حديث لراديو "سبوتنيك" أن اللحوم البيضاء فى الدجاج تحتوى على أقل نسبة دهون لذا فإن صدر الدجاج أكثر أجزاء الدجاج فائدة للجسم والصحة.

وأوضحت أن أخطر أجزاء الدجاج على الصحة هى التى تحتوى على كمية كبيرة من الدهون المشبعة وهذا ما يوجد فى الجلد والمنطقة الموجودة أسفله مباشرة .