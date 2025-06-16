بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

انخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ اليوم الاثنين بالبورصة، عقب ارتفاعات متتالية طالت الدواجن خلال الأيام الماضية ، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 70 جنيهًا بعدما وصلت إلي 80 جنيهًا منذ يومين.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-6-2025 في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بعدما وصل إلى 80 جنيها أى انخفضت حوالى 5 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.



أسعار الفراخ الحمراء

وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 100 جنيهًا بعدما كان سعرها 90 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.



بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 190 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 110 جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم السبت

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



جميع الدواجن آمنة

ومن جانبه أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن جميع أنواع الدواجن المطروحة للاستهلاك في السوق المصرية – سواء كانت حية أو مبردة أو مجمدة – آمنة وصحية تمامًا، ولا تمثل أي خطورة على صحة المستهلك.

وأوضح الزيني أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول فيروسات الدواجن لا يعكس الواقع بدقة، مشيرًا إلى أن بعض قطعان الدواجن قد تتعرض بالفعل لمشكلات مرضية تؤدي إلى نفوقها، مما يسبب خسائر للمربين، إلا أن هذه الأمراض ليست من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان، كما أن الدواجن المصابة لا يتم تداولها أو طرحها في الأسواق.

وأضاف أن جميع الدواجن التي تصل إلى المستهلك تخضع للرقابة والفحص، وتعد مصدرًا آمنًا وغنيًا بالبروتين الحيواني، بل وتفوق اللحوم الحمراء من حيث الفائدة الصحية والجدوى الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالدواجن الحية التي يتم تداولها في القرى والمدن وذبحها قبل الطهي مباشرة، أكد الزيني أنها أيضًا آمنة وصالحة للاستهلاك، ولا تشكل أي ضرر صحي للمواطنين.