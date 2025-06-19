بدون شواية .. طريقة عمل الفراخ المشوية بطعم الفحم في البيت

اذا كنتي من محبي الدجاج بطرق مبتكرة نقدم إليكِ طريقة عمل الفراخ المشوية بطعم الفحم في البيت بخطوات سهلة وطعم رائع كأنها مشوية على الجريل أو الفحم الحقيقي:

المكونات:

دجاجة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة)

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونتين

4 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

3 ملاعق زيت

طريقة التحضير:

1. تتبيل الفراخ:

في بولة كبيرة، اخلطي الزبادي مع الخل والليمون والثوم والتوابل والصلصة والزيت جيدًا.

ضعي قطع الفراخ في التتبيلة وقلّبيها جيدًا حتى تغطيها بالكامل.

غطّي البولة واتركيها في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة للحصول على أفضل طعم.

2. الشوي في الفرن:

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

رصي الفراخ في صينية فرن (يفضل وضع ورق فويل في الصينية) وضعي شبكة فوقها.

ادخلي الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج، مع التقليب في المنتصف.

3. إضافة نكهة الفحم:

بعد خروج الفراخ من الفرن، خذي قطعة فحم، سخنيها على النار حتى تصبح جمرة.

ضعي قطعة فويل صغيرة في وسط صينية الفراخ، وضعي الفحم فوقها.

أضيفي عليها نقطة زيت، وغطي الصينية بسرعة لمدة 5 دقائق لتتشرب الفراخ طعم الفحم. التقديم:

قدّمي الفراخ المشوية مع أرز بسمتي أو عيش بلدي وسلطة طحينة أو سلطة خضراء.