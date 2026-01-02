شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة

حذّرت الهيئة المختصة بالأحوال الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من ليل اليوم وحتى الساعة العاشرة صباح غدٍ الجمعة، على عدد من الطرق السريعة والزراعية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.

ودعت الجهات المعنية قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفيما يخص فرص سقوط الأمطار، أوضحت التوقعات وجود أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت التوقعات أن يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، على أن تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

وأكدت الجهات المختصة أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة مع التغيرات السريعة في حالة الطقس.