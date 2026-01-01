محافظ بني سويف يوجه برفع استعدادات القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية تحسبا لحالة الطقس

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته للأجهزة التنفيذية برفع درجة استعدادات القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرارالأحوال الجوية، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء وفي ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار متوسطة إلى خفيفة ونشاط للرياح على بعض مناطق الجمهورية.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة،والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

كما تم تكليف مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه، بالتوازي مع قيام مسؤولى قطاع الكهرباء بمراجعة الأعمدة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار وإيجاد حلول بديلة حالة قطع الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية.

هذا بالإضافة إلى تكليف التنفيذيين بالأجهزة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، مع رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ، فضلاً عن مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات الحماية المدنية واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات لحين انتهاء تلك التغيرات في الطقس.