أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
بالصور

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

أسماء عبد الحفيظ

نظام دايت مصمَّم لمساعدتك على رفع معدل حرق السعرات الحرارية حتى بدون ممارسة رياضة، من خلال التركيز على أنواع الأطعمة، توقيت الأكل، وتنظيم الوجبات بشكل يحفّز عملية الأيض الميتابوليزم.

نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن نظام دايت لرفع معدل الحرق بدون رياضة.

الفكرة الأساسية
زيادة معدل الحرق لا تعتمد فقط على الرياضة، بل يمكن تحقيقها من خلال:

  • تناول أطعمة ترفع حرارة الجسم الداخلية 
  • توزيع الوجبات بذكاء
  • شرب الماء بوفرة
  • تحسين جودة النوم وتنظيم الهرمونات
  • جدول يومي مثال لنظام 3 وجبات + سناكين


الإفطار بين 7–9 صباحًا

  • بيضتين مسلوقتين أو مقليتين بزيت جوز الهند أو زيت زيتون
  • 2 شريحة خبز توست أسمر أو نصف كوب شوفان
  • شرائح خيار وطماطم + رشة كمون
  • كوب شاي أخضر أو قهوة بدون سكر يساعد على تحفيز الحرق
  • لماذا؟: البروتين + دهون صحية = شعور بالشبع + تحفيز الأيض

سناك 1 بعد 3 ساعات من الفطور

  • حبة فاكهة منخفضة السكر تفاح أخضر / كيوي / جوافة.
  • أو حفنة مكسرات نيّة لوز أو جوز

 لماذا؟: يُبقي مستوى السكر في الدم ثابت ويمنع بطء الحرق

 الغداء بين 1–3 عصرًا

  • بروتين (150–200 جم): دجاج مشوي أو لحم أو سمك أو تونة بدون زيت
  • خضار مشوية أو مسلوقة أو سوتيه بروكلي، كوسا، سبانخ، جزر
  • نصف كوب أرز بني أو 1 ثمرة بطاطا مشوية

 لماذا؟: وجبة متكاملة تساعد على حرق الدهون وتحسين الإحساس بالشبع

سناك 2 عصرًا أو قبل العشاء بـ3 ساعات

زبادي لايت أو زبادي يوناني + رشة قرفة أو بذور شيا

أو قطعة صغيرة (مربعين) شوكولاتة داكنة 85%

 لماذا؟: الزبادي يحفّز البكتيريا النافعة والجهاز الهضمي، وهذا مرتبط بتحفيز الحرق

 العشاء بين 7–9 مساءً

علبة تونة بدون زيت أو بيضة مسلوقة + طبق سلطة خضراء (خيار، خس، فلفل، نعناع، ليمون

أو شوربة عدس أو خضار بدون كريمة

 لماذا؟: عشاء خفيف غني بالألياف والبروتين، يدعم حرق الدهون أثناء النوم

  •  نصائح إضافية لرفع الحرق بدون رياضة
    اشرب الكثير من الماء: على الأقل 2–3 لتر يوميًا. الماء البارد يحفّز الحرق مؤقتًا.
  • تناول البروتين في كل وجبة: يهضم ببطء، ويستهلك طاقة أكثر للهضم.
  • قلّل السكريات والنشويات البيضاء: تُبطئ الأيض وتُخزّن دهون.
  • استخدم التوابل الحارّة الفلفل، الزنجبيل، القرفة: ترفع حرارة الجسم وتزيد من معدل الحرق.
  • نظّم نومك: النوم الجيد 7–8 ساعات ضروري لضبط هرمونات الحرق.
  • تناول الطعام في نفس الأوقات تقريبًا يوميًا: يساعد الجسم على تنظيم عملية الحرق.

هل يمكن نزول الوزن بدون رياضة؟

 الرياضة تُسرّع النتائج وتحافظ على الكتلة العضلية، لكن بدونها يمكنك تحقيق نتائج جيدة جدًا بالنظام الغذائي الصحيح.

