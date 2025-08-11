قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

رنا عصمت

يعد اضطراب المزاج والشعور بالحزن هو أمر لا يستمر للأبد، فكما أن هناك بعض لحظات التعيسة والمرهقة من الحياة، إلا أن هناك أيضاً الكثير من اللحظات الأخرى المليئة بالسعادة والراحة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأطعمة التى تجلب السعادة لديك وفقا لموقع ميرور.

اطعمة تجلب السعادة..

1-السبانخ والخضراوات الخضراء الاخرى:

يعد السبانخ والخضروات الخضراء الأخر كأطعمة تزيد الشعور بالسعادة وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم الذي يتمتع بالكثير من الخصائص والفوائد الصحية وأبرزها المساعدة على علاج الاكتئاب، فالجيد أنه وجدت بعض الأبحاث أن المغنيسيوم له نفس فعالية مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، كما أنه يعمل على تخفيف القلق وهو عنصر ضروري للتفاعلات البيوكيميائية التي تحدث في الدماغ وتزيد من مستويات الطاقة لدى الفرد.

2-القهوة:

تعد القهوة من المشروبات المعروفة بأنها تجعل العالم أكثر سعادة، مما يدفع الفرد لشربها في كل صباح. وتعود خصائص القهوة باعتبارها مشروب يزيد الشعور بالسعادة إلى الكافيين، والذي يمنع الأدينوزين، وهو مركب طبيعي بالجسم يعمل على زيادة اليقظة والانتباه.

3-الموز:

يعد الموز كمثال على فواكه تجلب السعادة وتساعد على التخلص من التعاسة بسهولة، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يساعد على تصنيع النواقل العصبية التي تجعل الفرد يشعر بالسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين.

4-التوت والفراولة:

فهذه الفواكه بألوانها الزاهية ومذاقها الرائع تستطيع أن تأخذ الفرد من ظلمات أحزانه إلى أوج سعادته وتجنبه الاكتئاب، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات الفينولية التي تتحكم وتقلل من الالتهاب المرتبط بالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

5-الطماطم:

تحتوي الطماطم على مركب اللايكوبين، الذي يمنحها لونها الأحمر اللامع، ويعد علاجاً فعالاً في محاربة الكآبة وتحسين المزاج، لذا لا بد من تجربتها عند الشعور بأي حزن.

6-الشاي الاخضر:

أيضاً يعد الشاي الأخضر مثالاً على أعشاب تجلب السعادة، لذا يستطيع الفرد شربه من أجل تحسين حالته المزاجية وتقليل التوتر لديه بكل سهولة، فقد وجد أن تناول أكثر من خمسة أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل من مستويات التوتر النفسي لدى الفرد بنسبة 20% مقارنة بشرب أقل من كوب واحد في اليوم.

7-الاسماك والماكولات البحرية:

الأوميجا 3 التي تساعد بدورها على تهدئة الأعصاب ومحاربة الإكتئاب، والتي تتواجد خاصة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونا.

الزنك والذي له تأثير مهم جداً على الدماغ ويلعب دور مهم في تنظيم المزاج والذاكرة، ويعد المحار من أهم الأطعمة التي تزيد الشعور بالسعادة لاحتوائها على الزنك.

اليود، حيث تعد الأطعمة الغنية بهذا العنصر مثالاً على أطعمة تزيد الشعور بالسعادة، وذلك لخصائصه المذهلة المضادة للاكتئاب.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وزير التعليم العالي

أشرف حاتم رئيسا| انعقاد اجتماع مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية

الأنبا قزمان

تدشين أواني المذبح وأيقونات بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالعريش

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

رسامة شمامسة جدد في نهضة "العذراء" بشبراخيت | صور

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

