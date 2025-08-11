سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

يعد اضطراب المزاج والشعور بالحزن هو أمر لا يستمر للأبد، فكما أن هناك بعض لحظات التعيسة والمرهقة من الحياة، إلا أن هناك أيضاً الكثير من اللحظات الأخرى المليئة بالسعادة والراحة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأطعمة التى تجلب السعادة لديك وفقا لموقع ميرور.

اطعمة تجلب السعادة..

1-السبانخ والخضراوات الخضراء الاخرى:

يعد السبانخ والخضروات الخضراء الأخر كأطعمة تزيد الشعور بالسعادة وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم الذي يتمتع بالكثير من الخصائص والفوائد الصحية وأبرزها المساعدة على علاج الاكتئاب، فالجيد أنه وجدت بعض الأبحاث أن المغنيسيوم له نفس فعالية مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، كما أنه يعمل على تخفيف القلق وهو عنصر ضروري للتفاعلات البيوكيميائية التي تحدث في الدماغ وتزيد من مستويات الطاقة لدى الفرد.

2-القهوة:

تعد القهوة من المشروبات المعروفة بأنها تجعل العالم أكثر سعادة، مما يدفع الفرد لشربها في كل صباح. وتعود خصائص القهوة باعتبارها مشروب يزيد الشعور بالسعادة إلى الكافيين، والذي يمنع الأدينوزين، وهو مركب طبيعي بالجسم يعمل على زيادة اليقظة والانتباه.

3-الموز:

يعد الموز كمثال على فواكه تجلب السعادة وتساعد على التخلص من التعاسة بسهولة، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يساعد على تصنيع النواقل العصبية التي تجعل الفرد يشعر بالسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين.

4-التوت والفراولة:

فهذه الفواكه بألوانها الزاهية ومذاقها الرائع تستطيع أن تأخذ الفرد من ظلمات أحزانه إلى أوج سعادته وتجنبه الاكتئاب، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات الفينولية التي تتحكم وتقلل من الالتهاب المرتبط بالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

5-الطماطم:

تحتوي الطماطم على مركب اللايكوبين، الذي يمنحها لونها الأحمر اللامع، ويعد علاجاً فعالاً في محاربة الكآبة وتحسين المزاج، لذا لا بد من تجربتها عند الشعور بأي حزن.

6-الشاي الاخضر:

أيضاً يعد الشاي الأخضر مثالاً على أعشاب تجلب السعادة، لذا يستطيع الفرد شربه من أجل تحسين حالته المزاجية وتقليل التوتر لديه بكل سهولة، فقد وجد أن تناول أكثر من خمسة أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل من مستويات التوتر النفسي لدى الفرد بنسبة 20% مقارنة بشرب أقل من كوب واحد في اليوم.

7-الاسماك والماكولات البحرية:

الأوميجا 3 التي تساعد بدورها على تهدئة الأعصاب ومحاربة الإكتئاب، والتي تتواجد خاصة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونا.

الزنك والذي له تأثير مهم جداً على الدماغ ويلعب دور مهم في تنظيم المزاج والذاكرة، ويعد المحار من أهم الأطعمة التي تزيد الشعور بالسعادة لاحتوائها على الزنك.

اليود، حيث تعد الأطعمة الغنية بهذا العنصر مثالاً على أطعمة تزيد الشعور بالسعادة، وذلك لخصائصه المذهلة المضادة للاكتئاب.