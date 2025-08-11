طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، لكل محبى البروكلى و المشروم طبقى آسيوى سريع التحضير لذيذ و شهى ذو نكهات مميزة و مفيد لاصحاب الدايت.
طبق دايت صحى من المشروم و البروكلى الاسيوى
المكونات..
- ٣٠٠ جرام بروكلي
- ٣٠٠ جرام مشروم مقطع إلى شرائح
- ٢ فص ثوم مفروم
- ¼ كوب صويا صوص
- ٢ ملعقة صغيرة زيت سمسم
- ١ ملعقة كبيرة خل
- ١ ملعقة صغيرة عسل
- ½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر
- ١ ملعقة كبيرة نشا الذرة
- ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتى
- ملح وفلفل حسب الرغبة
طريقة التحضير طبق دايت صحى من المشروم و البروكلى الاسيوى
ـ في وعاء صغير، اخلطى الصويا صوص والخل وزيت السمسم والعسل ورقائق الفلفل الأحمر ونشا الذرة معًا. ضعيها جانبًا.
ـ اسلقي البروكلي في الماء المغلي لمدة ٣٠ ثانية، ثم صفيه واشطفيه بالماء البارد.
ـ سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. أضيفي المشروم واطهيه حتى يبدأ في التحول إلى اللون البني.
ـ أضيفي الثوم واطهي لمدة ٣٠ ثانية. أضيفي البروكلي وقلبي لمدة ٢ - ٣ دقائق.
ـ اسكبي الصوص فوق الخضار وقلبي باستمرار حتى تتكاثف.
ـ ارفعي الطبق عن النار وقدميه على الفور.