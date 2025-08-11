قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، لكل محبى البروكلى و المشروم طبقى آسيوى سريع التحضير لذيذ و شهى ذو نكهات مميزة و مفيد لاصحاب الدايت.

طبق دايت صحى من المشروم و البروكلى الاسيوى

المكونات..

- ٣٠٠ جرام بروكلي

- ٣٠٠ جرام مشروم مقطع إلى شرائح

- ٢ فص ثوم مفروم

- ¼ كوب صويا صوص

- ٢ ملعقة صغيرة زيت سمسم

- ١ ملعقة كبيرة خل

- ١ ملعقة صغيرة عسل

- ½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر

- ١ ملعقة كبيرة نشا الذرة

- ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتى

- ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير طبق دايت صحى من المشروم و البروكلى الاسيوى

ـ في وعاء صغير، اخلطى الصويا صوص والخل وزيت السمسم والعسل ورقائق الفلفل الأحمر ونشا الذرة معًا. ضعيها جانبًا.

ـ اسلقي البروكلي في الماء المغلي لمدة ٣٠ ثانية، ثم صفيه واشطفيه بالماء البارد.

ـ سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. أضيفي المشروم واطهيه حتى يبدأ في التحول إلى اللون البني.

ـ أضيفي الثوم واطهي لمدة ٣٠ ثانية. أضيفي البروكلي وقلبي لمدة ٢ - ٣ دقائق.

ـ اسكبي الصوص فوق الخضار وقلبي باستمرار حتى تتكاثف.

ـ ارفعي الطبق عن النار وقدميه على الفور.

