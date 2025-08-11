طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، لكل محبى البروكلى و المشروم طبقى آسيوى سريع التحضير لذيذ و شهى ذو نكهات مميزة و مفيد لاصحاب الدايت.

طبق دايت صحى من المشروم و البروكلى الاسيوى

المكونات..

- ٣٠٠ جرام بروكلي

- ٣٠٠ جرام مشروم مقطع إلى شرائح

- ٢ فص ثوم مفروم

- ¼ كوب صويا صوص

- ٢ ملعقة صغيرة زيت سمسم

- ١ ملعقة كبيرة خل

- ١ ملعقة صغيرة عسل

- ½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر

- ١ ملعقة كبيرة نشا الذرة

- ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتى

- ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير طبق دايت صحى من المشروم و البروكلى الاسيوى

ـ في وعاء صغير، اخلطى الصويا صوص والخل وزيت السمسم والعسل ورقائق الفلفل الأحمر ونشا الذرة معًا. ضعيها جانبًا.

ـ اسلقي البروكلي في الماء المغلي لمدة ٣٠ ثانية، ثم صفيه واشطفيه بالماء البارد.

ـ سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. أضيفي المشروم واطهيه حتى يبدأ في التحول إلى اللون البني.

ـ أضيفي الثوم واطهي لمدة ٣٠ ثانية. أضيفي البروكلي وقلبي لمدة ٢ - ٣ دقائق.

ـ اسكبي الصوص فوق الخضار وقلبي باستمرار حتى تتكاثف.

ـ ارفعي الطبق عن النار وقدميه على الفور.