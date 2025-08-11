قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للكوليسترول بجسمك عند تناول البيض المسلوق يوميا؟

الكوليسترول
ريهام قدري

تناول البيض المسلوق يوميًا كان زمان يُعتقد أنه يرفع الكوليسترول بشكل مضر، لكن الدراسات الحديثة أوضحت  أن الكوليسترول الغذائي  الكوليسترول في الدم:
البيض يحتوي على كوليسترول (حوالي 186 ملجم في البيضة)، لكن تأثيره على كوليسترول الدم أقل مما كان يُظن، لأن الجسم ينظم إنتاج الكوليسترول من الكبد.

البيض قد يرفع نوع الكوليسترول الجيد (HDL):
تناول بيضة أو بيضتين يوميًا في أغلب الأشخاص الأصحاء يزيد من الكوليسترول الجيد، الذي يحمي القلب والشرايين.

التأثير على الكوليسترول الضار (LDL):
عند معظم الناس لا يزيد البيض من الكوليسترول الضار بشكل كبير، لكن في "المستجيبين الحساسين" (حوالي 25–30% من الناس) يمكن أن يرفع الـLDL قليلًا، لكنه غالبًا يغيّر نوعيته إلى جزيئات أكبر وأقل ضررًا.

الفوائد الأخرى:
البيض المسلوق غني بالبروتين، فيتامين D، فيتامين B12، الكولين، ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين.

 الخلاصة:

للشخص السليم، تناول بيضة واحدة يوميًا لا يضر الكوليسترول غالبًا، وقد يفيده.

اذا كنت تعاني من ارتفاع كوليسترول شديد أو مشاكل قلبية، يفضل استشارة الطبيب لتحديد الكمية.


 

المصدر نيورك بوست 

