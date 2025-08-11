ماذا يحدث للكوليسترول بجسمك عند تناول البيض المسلوق يوميا؟

تناول البيض المسلوق يوميًا كان زمان يُعتقد أنه يرفع الكوليسترول بشكل مضر، لكن الدراسات الحديثة أوضحت أن الكوليسترول الغذائي الكوليسترول في الدم:

البيض يحتوي على كوليسترول (حوالي 186 ملجم في البيضة)، لكن تأثيره على كوليسترول الدم أقل مما كان يُظن، لأن الجسم ينظم إنتاج الكوليسترول من الكبد.

البيض قد يرفع نوع الكوليسترول الجيد (HDL):

تناول بيضة أو بيضتين يوميًا في أغلب الأشخاص الأصحاء يزيد من الكوليسترول الجيد، الذي يحمي القلب والشرايين.

التأثير على الكوليسترول الضار (LDL):

عند معظم الناس لا يزيد البيض من الكوليسترول الضار بشكل كبير، لكن في "المستجيبين الحساسين" (حوالي 25–30% من الناس) يمكن أن يرفع الـLDL قليلًا، لكنه غالبًا يغيّر نوعيته إلى جزيئات أكبر وأقل ضررًا.

الفوائد الأخرى:

البيض المسلوق غني بالبروتين، فيتامين D، فيتامين B12، الكولين، ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين.

الخلاصة:

للشخص السليم، تناول بيضة واحدة يوميًا لا يضر الكوليسترول غالبًا، وقد يفيده.

اذا كنت تعاني من ارتفاع كوليسترول شديد أو مشاكل قلبية، يفضل استشارة الطبيب لتحديد الكمية.





المصدر نيورك بوست