مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
رنا عصمت

الخوخ من الفواكه اللذيذة منخفضة السعرات الحرارية، ويساعد في ترطيب الجسم، كما يحتوي على كميات وفيرة من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف التي تدعم صحة الجلد، والقلب، والجهاز الهضمي.

تعرف على فوائد الخوخ ..

1-دعم صحة الجلد:

يحتوي الخوخ على فيتامين C و بيتا كاروتين، ويساهم فيتامين C في تكوين الكولاجين والحفاظ على مرونة البشرة، بينما يساعد بيتا كاروتين في الحماية من أضرار الشمس وتحسين صحة الجلد بشكل عام.

2- الحفاظ على ترطيب الجسم:

الخوخ غني بالماء، حيث تحتوي الثمرة الواحدة على نحو 130 جرامًا من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم، كما أن السكريات والمعادن الطبيعية فيه قد تُحسّن امتصاص الجسم للماء مقارنة بالماء العادي.

3- تحسين الهضم:

ثمرة خوخ واحدة تحتوي على نحو 2.2 جرام من الالياف الغذائية، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.

كما يساعد محتواه العالي من الماء في تليين الطعام وتسهيل مروره عبر الجهاز الهضمي.

4- حماية القلب:

الخوخ غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ويساعد البوتاسيوم في استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضربات القلب، بينما تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الالتهاب الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب.

5- دعم التحكم في الوزن:

الخوخ فاكهة منخفضة السعرات وعالية القيمة الغذائية، حيث تحتوي الثمرة المتوسطة على حوالي 50 سعرة حرارية فقط، وتناوله بانتظام قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي، كما يُرضي الرغبة في تناول الحلويات دون سكريات مضافة أو دهون أو مواد صناعية.

6- الوقاية من السرطان:

يحتوي الخوخ على مزيج من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي قد تساعد في مقاومة السرطان، مثل فيتامين C وبيتا كاروتين والبوليفينولات.

7- تقليل خطر أمراض العين:

الخوخ يحتوي على مضادات أكسدة مهمة لصحة العين، مثل اللوتين والزياكسانثين وبيتا كاروتين، والتي تحمي العين من التلف، وتعزز الرؤية في الإضاءة الخافتة.

تشير بعض الدراسات إلى أن الحصول على كميات كافية من اللوتين والزياكسانثين قد يقلل من خطر الإصابة بالمياه البيضاء والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

8-تعزيز المناعة:

تناول الخوخ قد يعزز جهازك المناعي؛ حيث تحفز مضادات الأكسدة فيه إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، وتقلل من الالتهاب.

9- تخفيف أعراض الحساسية

تشير بعض الأبحاث إلى أن الخوخ قد يساعد في تقليل أعراضالحساسية؛ حيث تعمل مضادات الأكسدة فيه على تقليل الالتهاب وتهدئة الاستجابة المناعية.

كما وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص بذور الخوخ يمكن أن يمنع إفراز مادة "الهيستامين" المسؤولة عن أعراض التحسس في الجسم.

المصدر ديلى ميرور

الخوخ فوائد الخوخ خوخ

فرامل اليد
طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..
روبي
نيسان
