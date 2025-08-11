التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

يُعد التهاب بصيلات الشعر من الحالات الجلدية المنتشرة، وتحدث عندما تُصاب بصيلات الشعر بالتهاب أو عدوى، وقد يبدو في شكله مشابهاً لـ حب الشباب، ويظهر في أماكن متفرقة من الجسم.

ووفقا لموقع هيلثى نقدم اسباب التهاب بصيلات الشعر و طرق علاجها.

أبرز علامات وأعراض التهاب بصيلات الشعر:

-ظهور حبوب على سطح الجلد.

-امتلاء هذه الحبوب بالقيح.

-تغير لونها إلى الأحمر أو الأصفر أو الأبيض.

-الشعور بالحكة، الألم أو التورم.

السبب الرئيسي لالتهاب بصيلات الشعر هو عدوى بالبكتيريا العنقودية، ولكن يمكن أن يكون أيضاً نتيجة:

-الفطريات أو الفيروسات.

-الحلاقة التي قد تؤدي إلى تلف البصيلات.

-السباحة أو الاستحمام في أماكن غير نظيفة.

-ارتداء ملابس غير مريحة تسبب التعرق.

-التعرق المزمن أو التهابات الجلد المتكررة.

-استخدام بعض الأدوية كالمضادات الحيوية.

-الإصابة بمرض السكرى.

قد تحدث بعض المضاعفات في حال إهمال الحالة مثل:

-انتشار العدوى.

-ظهور ندبات دائمة.

-تغير لون الجلد في موضع الإصابة.

-تلف بصيلات الشعر مما يسبب التساقط الدائم.

متى يحتاج الأمر إلى علاج؟

في الحالات البسيطة قد تختفي الأعراض دون تدخل، لكن إذا ظهرت حبوب ممتلئة بالقيح أو كان الالتهاب شديداً، يُوصى بالعلاج، ومن أشهر طرق العلاج:

-مضادات حيوية موضعية أو عن طريق الفم.

-كريمات مضادة للفطريات.

-أدوية مضادة للالتهابات.

-الجراحة لتصريف الصديد في حالة الدمامل.

-الليزر لإزالة الشعر عند تكرار الإصابة بسبب الحلاقة